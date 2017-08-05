Охота на камбалу

Настоящее столкновение цивилизаций, точка, в которой разговор становится невозможным, потому что у собеседников слишком разные представления об устройстве мира, чтобы друг друга понять, отразилось в твите Медведева и ответах на него.

Настоящая писательская удача — придумать подходящее заглавие для текста. Это даже не половина дела. Удачное название начинает жить собственной жизнью, делает содержание второстепенным, само по себе начинает работать на везучего автора. Это прекрасно понимают новостники, сражающиеся за внимание аудитории в интернете. Не важно, что написано в новости (ее ведь, скорее всего, никто никогда не прочтет), важно, чтобы заголовок был кликабельным, — эпоха социальных сетей диктует свои (по высоте примерно равные Тириону Ланнистеру) стандарты обращения с информацией.

Но касается это, конечно, не только безвестных новостников. То же и с писателями, и даже с сочинителями серьезных философских трактатов. Озаглавит, бывалоча, какой-нибудь мудрец свое сочинение «Теодицея» — и кто в него заглянет, кроме сотни безумцев на столетие? А другой, покряхтев, опус свой назовет, например, «Восстание масс» — и станут это название к месту и ни к месту поминать люди, и первых двух строк «Восстания» осилить неспособные.

Американцу Сэмюэлу Хантингтону повезло. Пришло вдохновение, и свою книгу о мире после Холодной войны он назвал эффектно и просто — «Столкновение цивилизаций». Книга вышла в 1996 году, и с тех пор в редком журнале хотя бы раз в месяц не воспроизводит какой-нибудь автор, желающий прослыть интеллектуалом, этот удачный заголовок. В редком ток-шоу политолог обойдется без ссылки на Хантингтона. И особенно, конечно, усердствуют те, кто Хантингтона не читал, сколько там было, по мнению американца, цивилизаций и что это за цивилизации — не в курсе и словосочетания «стержневая страна» в жизни не слышал. Да и зачем читать, когда из заголовка любому все понятно.

Откровенно говоря, я вот этот самый текст тоже хотел назвать «Столкновение цивилизаций». Во-первых, я ведь тоже хочу казаться начитанным, а во-вторых, речь дальше пойдет как раз о столкновении цивилизаций. И — поскольку мудрая наша власть учит нас работать «в позитивной повестке» — о перспективах цивилизационного примирения.

2 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп (возможно, поплакав предварительно в уголке) подписал пакет антироссийских санкций. Нет, это еще не пример столкновения цивилизаций, это только присказка. Настоящий конфликт начался, когда на арену (тут уместно, кстати, слово «арена», и даже, возможно, слово «коверный») вышел политик, известный своей жесткостью, несгибаемостью и самостоятельностью — премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Поле боя — твиттер (теперь все — микроблогеры, Трамп с Медведевым тоже). На языке условного противника Дмитрий Медведев сообщил миру примерно следующее: «Администрация Трампа показала полное бессилие, передав конгрессу исполнительную власть самым стыдным для себя образом». И, чтобы уж ни у кого не осталось сомнений в том, как глубоко российский премьер постиг тайны американской политики, добавил еще одну запись — о том, что американский истеблишмент обыграл Трампа.

Сеть — место, враждебным ветрам открытое, представителей условного противника, да и просто людей, понимающих по-английски, в твиттере хватает, и — что, конечно, более удивительно — из них некоторое количество знает, кто такой Дмитрий Медведев. У российского премьера появились собеседники.

В изобилии, разумеется, подтянулись тролли с потоком однообразных шуток про Трампа как ставленника России. «Ты поставил не на того пони, парень», «только дурак мог в него поверить или сделать на него ставку, правда?», «товар обмену и возврату не подлежит» и так далее. Но даже и это еще не Clash of Civilizations. Шутники и у нас в достатке имеются, можем Штаты шутками завалить, если родина прикажет. Кстати, в блокнот, в список полезных предложений по улучшению государственной жизни: создал ведь Шойгу в войсках научные роты, не пора ли создать юмористические, чтобы оперативно отвечать на такие вот выходки наших так называемых западных партнеров?

Настоящее столкновение цивилизаций, точка, в которой разговор становится невозможным, потому что у собеседников слишком разные представления об устройстве мира, чтобы друг друга понять, отразилось в нескольких ответных твитах. «То, что вы называете "истеблишментом США", — это конституция, сдержки и противовесы. То, что ненавидите вы, Путин, бандиты, олигархи и Трамп». Спокойное разъяснение, которое обиднее любого потока издевательств: «Это называется разделением властей, мистер Медведев. Это основа фундамента нашей конституционной республики, предотвращающая бесконтрольное управление». «Извините, у нас тут демократия». И контрольный в голову: «Какой абсурд! У избранных представителей народа есть власть!»

Тут трудно изобрести какие-нибудь комментарии. Человек или понимает, для чего существует независимая законодательная власть, или искренне считает, что парламент — это такой специальный домик, куда запирают опасных безумцев, а чтобы опасных безумцев чем-нибудь занять — шлют им из администрации и правительства законопроекты, за которые обитатели домика «голосуют». Могли бы марки на конверты наклеивать, впрочем — тоже язык занят и руки при деле. «Не сойтись двоим никогда», — как написал про конфликт цивилизаций задолго до Хантингтона другой англоязычный автор.

Но, кстати, Хантингтон-то был оптимистом и в чем-то даже романтиком, и в книге своей, написанной задолго до геополитических успехов нынешней России и, следовательно, устаревшей, выражал надежду, что после Холодной войны цивилизации от конфликтов перейдут к учету интересов друг друга. Попробуем и мы поискать возможные точки пересечения интересов.

Есть, к примеру, такое умиротворяющее занятие — рыбалка. Примерно тогда же, когда гневом пышущий Дмитрий Медведев бился в твиттере за честь страны, Владимир Путин удил рыбу. И поймал, как сообщает пресс-служба, что-то интересное. Хоть и не такое огромное, как легендарная щука, попавшаяся Путину на крючок летом 2013 года.

Многие великие любили рыбалку. Вот, например, что сообщил уважаемый ресурс «Чучхе сонгун» как раз в июле 2013-го, в ответ на новость о пойманной президентом РФ гигантской щуке: «В последнее время все чаще сообщается об успехах руководителей разных стран в рыболовном спорте. Так, руководитель одной большой страны поймал щуку весом 21 килограмм. Позже президент другого государства, известного эффективной экономической моделью, поймал сома весом в 51 килограмм. Однако ни один из них не смог предоставить своему улову научное значение, как это случилось с великим Президентом Ким Ир Сеном».

Уважаемому и любимому вождю, напоминает издание, рыбаки прислали камбал, каждая — весом более ста килограммов. Ким восхищался, подсчитывал, демонстрируя, что он не только великий рыбак и полководец, но и выдающийся математик, сколько одному корейцу достанется граммов стотридцатикилограммовой камбалы, если поделить ее на 260 кусков. Стоявшие вокруг маршалы и генералиссимусы делились соображениями о том, как лучше обрабатывать рыбу, стараясь заинтересовать вождя… «Но тот, о чем-то задумавшись, сказал, что не все увидят такой редкий экземпляр рыбы и что лучше сделать хорошее чучело для учащихся. Так 7 чучел больших камбал были увезены в вузы и училища».

Эта история, во-первых, просто красивая, а во-вторых, плавно завершая тему с американскими санкциями, способна напомнить, с кем мы теперь в одном ряду и в сторону какой цивилизации движемся благодаря усилиям политиков из твиттера и рыбаков из Комитета государственной безопасности.