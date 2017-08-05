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Экономика
05.08.2017
Андрей Подвицкий, Белгазета
Как МНС подставляет Лукашенко

Новый налог под видом абонентской платы.

В Беларуси набирают популярность чековые игры. Вы покупаете в магазине товары, берете чеки, регистрируете их у ритейлера и участвуете в розыгрыше разных призов. Это стандартная мировая маркетинговая практика магазинов, которые борются за лояльность потребителей.

Фото: рисунок Василия Почицкого

Скидки, призы, подарки, особые правила покупки типа «покупаешь две единицы товаров - получаешь один бесплатно» - все это широко распространено в мировой розничной торговле, где торговые онлайн-площадки резко увеличили интенсивность конкуренции. В Беларуси расширение прямых отношений покупателей и продавцов представляется неприемлемым для государства. Министерство по налогам и сборам (МНС) решило вмешаться и в привычной для себя манере упорядочить процесс. А заодно и денег получить, причем не в бюджет, а в созданную МНС коммерческую структуру с явными признаками монополиста - РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Если предложение налоговиков пройдет, в Беларуси будет реализован принцип «платят все - играют избранные».

Абонентская плата = налог

МНС предложило изменить порядок проведения чековых игр путем введения абонентской платы (отчислений) от всех продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг. Речь идет о восстановлении налога с розничных продаж. Хочешь устроить чековую игру - обращайся за разрешением в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Вводится дополнительная административная и фискальная процедура, регулирование, которые означают дополнительные издержки бизнеса и риски повышения цен. И все это на практике будет иметь ряд негативных последствий.

Во-первых, это де-факто новый налог, т.е. угроза повышения цен. На многих сегментах рынка цены уже уперлись в потолок реального спроса. Значит, в розничной торговле будет дальнейшая потеря рентабельности, а также банкротство тех, кто работает на пределе.

Во-вторых, это ухудшение и без того плачевного состояния объектов розничной и, соответственно, оптовой торговли. Сегодня в экономике с рентабельностью до 5% работает 76,5% всех предприятий оптовой и розничной торговли. В январе-мае 2017г. рентабельность продаж в этом секторе составила 2,7%. Убыточными были 21,1% организаций. На погашение кредитов банков предприятия оптовой и розничной торговли направили 25,3% выручки (BYN4,2 млрд.), что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2016г. Чистая прибыль составила всего 6,2% от денег, направленных на погашение кредитов.

В-третьих, централизация в государственной коммерческой структуре денег и полномочий на проведение чековых игр увеличивает риски дискриминации одних и создания дополнительных издержек для других. Смешение функций государства и бизнеса, широких возможностей субъективных трактовок актов законодательства грозит привести к переделу розничного рынка.

Как МНС подставляет президента

Несвоевременность и неадекватность предложения МНС бросается в глаза на фоне попыток президента вести диалог с предпринимателями. Он обещал переформатировать Совет по развитию предпринимательства, согласился на организацию Общественно-консультативных советов, создал рабочую группу по написанию декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», а также согласился на написание вместе с бизнесом Стратегии развития предпринимательства Беларуси до 2030г. Во время президентской кампании 2015г., на Всебелорусском собрании 2016г. он обещал не повышать налоги и повернуться лицом к национальному предпринимательству.

Такого рода реверансы обусловлены существенным сокращением энергетического гранта со стороны России и истощением традиционных источников роста. И вот в такой момент дерзкий саботаж обещаний и требований главы страны продолжается.

Президент приказал ликвидировать конфликт интересов в органах госуправления, а чиновники предлагают расширить полномочия РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Ее ликвидировать надо, как структуру, которая порождает конфликт интересов, а МНС хочет, наоборот, наделить ее еще большими полномочиями и ресурсами. Совмещение руководством МНС функций регулирования, нормотворчества, контроля и зарабатывания денег - это самый большой смертный грех системы госуправления.

Проект указа «О проведении чековых игр» выскочил как черт из табакерки. Согласование предполагает, что на стадии идеи ведутся консультации с бизнесом и научным сообществом. Если бы МНС это сделало, не было бы столь яростной и мощной реакции отторжения бизнес-сообщества.

Глава страны приказал радикально, кардинально улучшить условия для производителей товаров и услуг. А в это время МНС подготовило проект указа и постановления Совмина «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр», которые однозначно ухудшают условия ведения бизнеса, создают предпосылки для роста коррупции, дискриминации и злоупотреблений. Новый побор на товары - это стимул для предпринимателей уходить в тень, давление на цены и рост недовольства населения. Вместо улучшения престижа и имиджа предпринимательства, создания культуры ведения бизнеса мы получаем очередной удар по репутации предпринимательства.

Если обоснованные претензии и предложения частного бизнеса не допустить принятия предложений МНС по чековым играм будут проигнорированы, оставаться представителям частного бизнеса в диалоговых структурах бизнеса и власти будет аморально. Если тебе плюют в лицо и говорят «так это же в рамках диалога и государственно-частного партнерства», надо иметь чувство собственного достоинства и самоуважение и прекратить имитацию создания в Беларуси благоприятных условий для ведения бизнеса.

 
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