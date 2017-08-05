Шендерович: «Людям, которые живут с головой в телевизоре и радуются Крыму, будет сокращен рацион питания»

О том, как враги американцы испортили жизнь тете Дусе.

Российский публицист Виктор Шендерович в передаче на «Эхо Москвы» прокомментировал американские санкции.

― Конечно, они направлены против Путина. В любой стране с обратной связью такого рода санкции и такого рода удар по экономике и очевидный ущерб стране повлек бы очень быстро отстранение от власти, если представить, что это происходит в каком-то Люксембурге.

Здесь удар наносится, конечно, экономически, я не думаю, что Сечин будет сокращать свой рацион питания. Скорее это будут делать те люди, которые живут с головой в телевизоре. И поддерживают и всемерно одобряют и радуются Крыму. Им будет сокращен рацион питания, у них увеличится инфляция.

― Значит, враги американцы испортили жизнь тете Дусе.

― Американцы рассчитывают на то, что у тети Дуси хотя бы есть сын и дочка вменяемые, еще не в Альцгеймере. Которые свяжут эти явления. И скажут: тетя Дусь…

― Это очень сложно. Виктор Анатольевич.

― Тогда следующий этап, на который я рассчитываю вместе с тетей Дусей, или без нее – о более персональных санкциях. Потому что вот когда начнутся персональные серьезные санкции…

Вот путинская элита… чтобы вдруг обнаружила, что все, что они напилили и сховали в районе Лихтенштейна и Люксембурга, Шанхая, Цюриха, и всяких недвижимость, что и счетов нет и к недвижимости не проехать. И с визами проблемы. Тогда и проблема Путина, может быть, решится несколько быстрее. Потому что конечно, они спят и видят, чтобы вернуть 13-й год. Чтобы Крыма не было, а деньги были.