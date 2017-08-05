Предабортные консультации: психологическая помощь или давление врачей?

Помогут ли консультаций женщин, желающих прервать беременность, увеличить рождаемость – об этом правозащитницы и медики.

В столичных поликлиниках открываются специальные кабинеты предабортного консультирования, где пациенток будут убеждать сохранить беременность. Что об этом думают гинекологи и защитницы прав женщин?

В 2015 году на каждые 100 родов приходилось 25 абортов. Это намного меньше, чем десять лет назад: в 2006 году на каждую сотню родов еще 60 женщин делали аборт, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая.

С 2014 года медицинские учреждения, оказывающие услуги по прерыванию беременности, законодательно обязаны предоставлять желающим женщинам психологическое консультирование. По словам Людмилы Легкой, в прошлом году сохранили беременность больше 10% женщин, изначально настроенных на аборт.

Гинекологи не скрывают, что они и их коллеги всегда стараются отговорить женщин от аборта.

− Мы однозначно отговаривали всех женщин, желавших сделать аборт, − рассказывает старшая медсестра брестской клиники Елена, которая много лет работала в акушерстве и гинекологии.

Специалист уверена, что консультирование женщин, пришедших на прерывание беременности важно, потому что иногда они принимают поспешное решение, руководствуясь только эмоциями.

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