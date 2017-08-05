Как Путин два часа гонялся за щукой. Видеофакт

Песков выложил видео охоты на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пишет РБК.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — уточнил Песков, пообещав сделать эти кадры доступными для всех.

Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех», — сказал он.

И не подвел.

По словам пресс-секретаря, во время поездки в Туву Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Фото ТАСС