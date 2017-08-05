Кейт Мосс позирует топлесc. Чтоб нам так летать!

Сейчас знаменитости, которая давно не стесняется демонстрировать свою грудь, 43 года, и она занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей Великобритании.

На этот раз — топлесс в кабине вертолета в небе над Тирренским морем у побережья острова Капри, пишет «Татлер».

Кейт Мосс выглядит очень естественно, она в отличной форме и ей нечего скрывать — в том числе недавнюю помолвку с графом фон Бисмарком, который значительно моложе ее.