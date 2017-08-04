Сколько стоит ужин с министром в Украине?

Авария на алмазном руднике в Якутии: в шахте был 151 человек. Однокурсник Медведева подал в суд на оппозиционера Навального. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также:

Что будет с Саакашвили, если он прилетит в Тбилиси?