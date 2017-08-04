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Общество
04.08.2017
Алена Антонова
Реплика дня: «Наконец-то оппозиция получит собственные автозаки»

Байнет обсуждает возможность покупки автозака, выставленного на продажу минской милицией.

Этот автозак продают за сумму, эквивалентную 8 000 долларов

ГУВД Мингорисполкома продвигает в Твитере продажу старого автозака и другой бэушной милицейской техники. Например, автозак (ГАЗ-3309) 2006 года выпуска предлагают приобрести за 16,5 тысяч рублей.

Как рассказал gazeta.ru представитель минской милиции, после размещения объявления в соцсети им в первый же день позвонили уже пятеро желающих купить автозак.  

Кто эти люди, в пресс-службе столичной милиции, не сказали.

Тем временем в соцсетях белорусы – кто в шутку, кто всерьез – обсуждают возможность купить автозак.

«Кому нужны эти корчи за такие деньги?» — удивляется пользователь дискуссионной площадки talks.by.

«Тунеядцам,  — ответили ему. — Будут в следующий раз туда омоновцев паковать».

Правозащитница Наста Лойко написала в Фейсбуке:

«Сядзім увечары, абмяркоўваем з дзяўчынкамі з Валантэрскай Службы «Вясны» Кампанію па мірных сходах. І тут раптам зразумелі, што ўсё бессэнсоўна, калі ў нас ня будзе ... аўтазаку!

Ужо ўявілі, як расфарбаваць, што там будзе, і пад якія патрэбы (з дыска-шарам і як вясельны лімузін, канешне, + кінапаказы па гарадах).

Як думаеце, калі абвесьцім краўнфандзінг пад яго, дапаможа хто?»

Фото из Фейсбука Анисьи Казлюк

Александр Пустовитов в комментарии отметил, что автозак давно стал брендом Беларуси и нашего поколения. По его мнению, сатира в ответ на новость о продаже автозака – одно из лучших средств. 

Экономист Сергей Чалый предлагает на своей странице в Фейсбуке «плодотворную дебютную идею»:

«Покупаем автозак. Во время любой оппозиционной акции приезжаем на нем. И наши люди в гражданском, замаскированные под ментов, замаскированных под гражданских, хватают любого приличного человека. Ну, все как принято. Закидывают его в салон, а там шампанское, массажисты и прочий коммунизм, все как айтишнеги любят. Человек естественно слегка фигеет и едва способен молвить «а что это за хня?»

И тут наши люди (см. выше) его добивают: «А у нас сегодня акция, вы наш миллионный задержанный».

Друзья Чалого откликнулись:

«Наконец-то оппозиция получит собственные автозаки».

Среди предложений прозвучала идея — купить автозак и возить иностранцев, которые хотят острых ощущений, чтобы они полностью почувствовали себя под колпаком секретных служб.

По информации gazeta.ru, пока забирать автозак никто не приехал: если эти автомобили не продадут в ближайшее время, их спишут в утиль.

На форуме talks.by некоторые комментаторы считают, что покупать бэушные милицейские автомобили не стоит, потому что «эта техника омыта слезами пассажиров, аура чёрная». По их мнению, стоит отдать эти авто на метал и переплавку.

 
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