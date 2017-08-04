Саакашвили прилетел в Польшу после лишения украинского гражданства

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прилетел в Польшу.
Об этом сообщает Telewizja Republika.
Михаил Саакашвили в Польше
Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине, сообщает Корреспондент.net.
В пресс-службе бывшего президента Грузии обещают к концу дня объяснить, как Саакашвили без документов прибыл в Польшу, пишет Украинская правда.
26 июля стало известно о том, что украинские власти лишили Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.
Власти Украины известили США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы.
В интервью Би-би-си экс-президент Грузии заявил, что причина его изгнания из Украины не юридическая, как это пытается преподнести украинская власть, а политическая.
– Это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом, – сказал Саакашвили.