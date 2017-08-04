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04.08.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
По подозрению в убийстве девочки в Вязынке задержан 23-летний минчанин

Еврорадио поговорило с родственниками и знакомыми 14-летней девочки, которую нашли убитой и изнасилованной 1 августа.

― Люди ходили там, искали, и её не было. А потом, через три дня, она там вдруг появилась. Вот это у меня не укладывается в голове, ― говорит родственница убитой девочки. ― Она была вся избитая. Глаз правый нормальный, а левый, как блин, как тарелка. Он был не синего цвета, а коричневого. И было столько грима на ней! Как же это нужно было её бить, чтобы даже через такое количество грима эти синяки проступали!!

Фото убитой девушки​

29 июля появилась сообщение, что в районе деревни Вязынка исчезла 14-летняя девочка. Еврорадио узнало, что в этот день она встретила мать на железнодорожной станции, провела её домой и через некоторое время пошла гулять. Молодёжь, которая приезжает на соседние дачи, по вечерам встречается на лесной поляне, недалеко от дачного посёлка «Ударник», который находится через железную дорогу от Вязынки. Туда Саша и направилась вместе с подругами. Ближе к 23-м часам она засобиралась домой, было уже поздно.

― Говорят, что этот Д. пошёл её провожать, ― рассказывает наш источник. ― Он говорил следователю, что довёл её до калитки дома. Она сказала, что дальше сама пойдёт, и начала с кем-то разговаривать по телефону. И он в итоге вернулся на поляну.

Идти там не больше 15 минут, но, по словам парней, которые в тот день были на поляне, Д. не было около двух часов. При этом он вёл себя абсолютно спокойно и никаких подозрений не вызвал. У парня на руках, как будто, были царапины, он объяснил следователям, что срезал розы.

По информации от мобильного оператора, телефон Саши перестал работать примерно в 23:40. Ближе к пяти утра её начала искать мать. На следующий день к поискам присоединилась милиция и отряд «Ангел».

1 августа тело Александры нашли в лесу примерно в 300 метрах от той самой поляны. Девушка была раздета и, скорее всего, изнасилована. По подозрению в убийстве сразу задержали того самого Д. ― 23-летнего парня из Минска.

― Он гораздо старше остальных. Там всем по 16-17 лет, а этому 23. И он очень большой, бугай такой, ― продолжает родственница убитой девочки. ― Саша же с ними уже второй год знакома, ведь раньше всё было нормально. Или это он так маскировался!? Не знаю.

Старшие ребята из Вязынки, с которыми пообщалось Еврорадио, на поляну не ходят. Д. увидели впервые, когда его задержали. Но, по слухам, он вообще не из их дачного посёлка, а из какого-то другого.

По словам родных, Саша была очень домашней девочкой, с детства повсюду ходила с мамой. Встречала её на станции, на работу к ней ездила, помогала. Училась она средне, ходила в музыкальный кружок, пела. После школы она планировала поступать в Гомель на повара.

Похоронили Сашу 3 августа на местном кладбище, рядом с дедушкой и бабушкой. Подробностей происшествия следствие пока не сообщает.

 
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