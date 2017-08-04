Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?

Несколько лет подряд белорусские власти гордились успехами страны в рейтинге Doing Business.

Этот авторитетный рейтинг Всемирного банка в последние годы показывал, что условия для ведения бизнеса в Беларуси стремительно улучшаются.

К примеру, если в 2014 году наша страна была на 57-й строчке в списке стран, то в 2015-м – уже на 44 месте, а в 2016-м – и вовсе на рекордной 37-й позиции. Также международные эксперты не раз признавали Беларусь одной из лучших стран по легкости открытия и регистрации нового бизнеса.

На фоне такой оптимистичной статистики белорусам оставалось лишь радоваться и ждать, что через год-два страна превратится в настоящий рай для предпринимательства. Однако данные свежего исследования, проведенного американским изданием U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса, говорят о ровно противоположном.

В частности, согласно данным аналитиков, Беларусь оказалась на 4-м (с конца) месте среди лучших стран мира для открытия бизнеса. Рейтинг составлялся на основе опроса более 6 тысяч деловых людей.

Среди причин, по которым эксперты поставили нашу страну в конец рейтинга, отмечаются: высокие цены, сложные бюрократические процедуры, высокие производственные затраты, затрудненная связь с остальным миром и другие.

Ниже Беларуси в рейтинге расположились лишь три страны, две из которых нам хорошо знакомы – это Россия и Иран.