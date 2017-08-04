Отрезают головы и пьют кровь: в Конго две группировки, соревнуясь в колдовстве, убили тысячи людей

ООН опубликовала доклад о деятельности в африканской Демократической Республике Конго двух группировок, обвиняемых в зверских убийствах на этнической почве.

Члены группировки «Камуина Нсапу», состоящей в основном из несовершеннолетних, отрезают жертвам головы и, согласно утверждениям спасшихся, пьют кровь, чтобы стать неуязвимыми. В ополчении «Бана мура», организованном и вооруженном, по заявлениям многочисленных жертв и свидетелей, местными властями, есть свои колдуны, которые нейтрализуют магию «Камуины Нсапу».

Доклад, на который ссылается Reuters, показывает, что в преступлениях против человечности участвовали дети. Он основан на свидетельствах очевидцев, бежавших из Демократической Республики Конго в Анголу.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, эти показания должны послужить предупреждением руководству Конголезской республики и предотвратить превращение этого насилия в более широкие этнические чистки.

Группа ополченцев «Камуина Нсапу», противостоящая правительству Конго, в течение года казнила как минимум 79 человек, говорится в докладе. В основном это дети разного пола, некоторым из них не было и семи, уточняет newsru.com.

Камуина Нсапу - это имя конголезского вождя, который претендовал на власть в отдельных регионах провинций Восточное Касаи и Центральное Касаи. В августе 2016 года он был убит, после чего движение боевиков, названное его именем, начало вести борьбу против властей Конго.