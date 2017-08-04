Ученые открыли древнего червя с 50 шипами на голове

Биологи открыли доисторического хищного червя длиной всего в несколько сантиметров с головой, увенчанной 50 острыми шипами.

Животное получило название Capinatator praetermissus, по оценкам ученых оно существовало около 500 млн лет назад. Информация была опубликована в журнале Current Biology.

Окаменелые останки животного были найдены в Сланцах Берджесс, горной формации в Канаде. Длина червя составляла около восьми см, длина шипов – чуть меньше сантиметра. Шипы слегка загибались внутрь и были твердыми. Животное, по всей видимости, обитало на дне океана и питалось планктоном. Предположительно, C. praetermissus был предком современных щетинкочелюстных.

Найти останки C. praetermissus целиком довольно сложно, так как они быстро разлагаются. Тем не менее, благодаря последней находке исследователям удалось изучить даже структуру мягких тканей червя.