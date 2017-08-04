В Беларуси построят еще одно крупное госпредприятие?

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Экономика
04.08.2017
Евгений Федоров
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Лукашенко распорядился построить завод по производству силовых агрегатов для автотракторной техники.

Согласно указу главы государства от 1 августа новый завод появится в Минском районе – недалеко от поселка Гатово.

В частности, согласно документу, Александр Лукашенко приказал реализовать в 2014–2021 годах инвестиционный проект «Строительство завода коробок передач», включающий строительство завода с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ожидается, что на предприятии будет налажено производство механических, гидромеханических, а также электромеханических коробок передач.

Интересно, что финансирование проекта осуществляется за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома и «иных источников, не запрещенных законодательством».

Напомним, что в 2016 году на поддержку государственных предприятий власти потратили околодвух миллиардов долларов.

 
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