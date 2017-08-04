Как получить в подарок беспроводную Bluetooth колонку-аккумулятор

С 4 августа по 10 сентября 2017 года белорусские покупатели смартфонов Samsung Galaxy S8|S8+ получат в подарок стильную беспроводную Bluetooth колонку-аккумулятор LEVEL Box Slim черного цвета.

В акции участвуют фирменный магазин Samsung, а также магазины официальных партнеров бренда в Беларуси («5 Элемент» «МТС», velcom, «Связной», «На Связи», «Алло»).

LEVEL Box Slim – компактное устройство, которое легко поместится даже в кармане, и всегда будет под рукой, куда бы вы ни направлялись. Она прекрасно подходит для использования на открытом воздухе и даже при высокой влажности, благодаря защите по стандарту IPX7. Пользователь с легкостью может использовать LEVEL Box Slim, плавая в бассейне, принимая ванну, прогуливаясь под дождем или под снегопадом. Несмотря на небольшой размер устройства, LEVEL Box Slim обеспечивает невероятную для своих габаритов громкость звука мощностью 8 Вт.

При помощи удобной подставки колонку можно расположить вертикально или отрегулировать ее положение для наиболее комфортного использования. Более того, устройство можно использовать и в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки смартфона.

Встроенный в LEVEL Box Slim микрофон позволяет совершать и принимать звонки, а также организовывать конференц-связь, не прибегая к использованию смартфона. Функция шумоподавления и устранения эха обеспечит высочайшее качество звука при общении. Кроме того, через приложение Samsung LEVEL можно удобно регулировать параметры звучания колонки и следить за уровнем заряда батареи устройства.