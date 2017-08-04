В Австралии ругань из-за моделей plus-size на подиумах

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
К Слуцкому роддому подкинули младенца
Пераможца конкурсу пісьменнікаў папрасіў Чаргінца прамаўляць па-беларуску
По подозрению в убийстве девочки в Вязынке задержан 23-летний минчанин
Евросоюз расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Отрезают головы и пьют кровь: в Конго две группировки, соревнуясь в колдовстве, убили тысячи людей
Ученые открыли древнего червя с 50 шипами на голове
В Беларуси построят еще одно крупное госпредприятие?
Как получить в подарок беспроводную Bluetooth колонку-аккумулятор
В понедельник жара спадет, в выходные ожидаются грозы
Сеть «Виталюр» разрешила покупателям делать фото в магазинах
Принц датский от обиды из-за титула не желает лежать в одной могиле с женой
Доллар и евро подешевели
Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова получила новую должность
«Пястун нацыянальнага гонару сярод чужых народаў»
Минское «Динамо» вылетело из Лиги Европы
Опубликован список самых популярных бизнесменов Беларуси. На первом месте не Чиж
Минчане, живущие на 3 этаже, обнаружили на кухне гадюку
Ученые составили новую карту распределения темной материи
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Кобяков Лукашенко перешутил
Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Самая горячая колумбийка Голливуда обнажилась и рассказала, что значит жить с гигантской грудью
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Невядомы Янка Брыль: чаму ён хацеў расстраляць Набокава і як выбіў сабе вока
Правительство ставит «тунеядцев» перед фактом: не работаешь — плати за услуги
Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников
Мнение: происходит люмпенизация силовых структур
Где еще белорусы переплачивают «за лед»
Реплика дня: «Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк»
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядят сегодня интерьеры «высоких» кабинетов Крыма
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
04.08.2017
ВВС
В Австралии ругань из-за моделей plus-size на подиумах

Ожесточенные дебаты разгорелись по поводу появления на модном показе, организованном журналом Sports Illustrated, одновременно стандартных девушек-моделей и моделей «плюс сайз».

В ходе показа и худые, и полные модели демонстрировали купальники.

В сиднейской газете Daily Telegraph появилась статья, автор которой критиковал появление на подиуме полных моделей, назвав безответственным решение их пригласить. Эксперт-медик, с которым поговорил журналист, заявил, что такие модели рекламируют опасный для здоровья образ жизни.

Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, считают, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.

Споры начались после реплики колумниста Сорайи Фуда: «Если модная индустрия примет решение прекратить использовать моделей, которые доголодали до состояния «кожа и кости», ей и в этом случае не стоит предпочитать нездоровое телосложение иного типа».

Редактор Sports Illustrated Эм Джей Дэй ответил, что «красота не значит, что все должны быть одного размера».

В спор вступили и врачи. Президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: «Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно».

По мнению Фрэнкама, некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.

Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера.

- 28% австралийцев страдают от лишнего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме, - заявил он.

Модель «плюс сайз» снялась для Sports Illustrated

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве
Реакция на возвращение декрета «о тунеядцах»: «Упорное упрямство признать свою неправоту»
Невзоров – о новых санкциях: «В щи «русского мира» добавили ведро цианида калия»
Как Лукашенко белорусов размножал
«Мудрые президентские указы — должны быть интуитивно понятны большинству граждан»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY