В понедельник жара спадет, в выходные ожидаются грозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

5 августа ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по югу до +20°С; максимальная днем +22..+28°С, в отдельных районах по юго-востоку до +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

6 августа ночью без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-востоку до +30°С.

7 августа ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+15°С, максимальная днем +21..+23°С.