Фотожабы: «Почему никто еще не запилил карту фонтанов города с отзывами десантников?»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Как Лукашенко белорусов размножал
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«Сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут»
Закон о новых санкциях против России. В одной картинке. Сам Трамп законом недоволен
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