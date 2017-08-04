Фотожабы: «Почему никто еще не запилил карту фонтанов города с отзывами десантников?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова получила новую должность

«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»

Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве

Как Лукашенко белорусов размножал

Минская милиция продает автозак

Минские десантники все-таки разгулялись. Фотофакт

«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ

Как ударят по Беларуси американские санкции против Кремля

«Сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут»

Закон о новых санкциях против России. В одной картинке. Сам Трамп законом недоволен

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«Боженька устал смотреть на наши грехи и послал нам Лолиту Милявскую»