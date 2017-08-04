Сеть «Виталюр» разрешила покупателям делать фото в магазинах

Ранее охрана торговой сети запрещала фотографировать прилавки, ссылаясь на внутренние правила.

В частности, скандал разгорелся после того, как к одному из покупателей, фотографировавшему цену товара, подошел охранник и потребовал прекратить вести фотосъемку. И добавил, что в противном случае вызовет милицию.

Позже в адрес руководства магазина поступило несколько жалоб – в том числе от блогера Антона Мотолько. Он настаивал на том, магазин не вправе запретить покупателям делать фотографии, так как это не запрещено белорусским законодательством.

В четверг на странице магазина в Фейсбуке появилось следующее сообщение:

– Друзья, как и обещали неделю назад – «Виталюр» объявляет себя территорией, открытой для фотографирования. Без ограничений! Решение приняли давно и с легкостью. Антону Мотолько рекомендуем направить свои силы на убеждение других сетей в неправомерности данного запрета, – написал представитель сети.

Интересно, что в комментариях многие интернет-пользователи отметили, что торговая сеть не должна «разрешать то, что и так разрешено».