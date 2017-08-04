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04.08.2017
newsru.com
Принц датский от обиды из-за титула не желает лежать в одной могиле с женой

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик не хочет в соответствии с многовековым обычаем быть похороненным в королевской усыпальнице, расположенной в соборе города Роскилле.

Это означает, что его не положат рядом с женой в один саркофаг, эскизы которого создал скульптор Борн Нооргард.

О решении принца Хенрика говорится в официальном сообщении пресс-службы королевского дома Дании. В нем отмечено, что королеве уже какое-то время было известно о планах супруга и она согласна с его решением. Сама же Маргрете II от традиции отступать не намерена.

Также в пресс-службе сообщили, что распространившиеся в СМИ сведения о желании принца быть похороненным во Франции не соответствуют действительности. Хенрик хочет быть погребенным в Дании, но еще не определился с точным местом.

Решение 83-летнего принца связано с нежеланием его супруги признавать мужа равным по статусу. После женитьбы на принцессе ему был присвоен титул принца-консорта. Хенрик же неоднократно говорил, что хотел бы называться королем.

Как рассказала датскому таблоиду BT директор по коммуникациям в Королевском доме, «в последние годы это недовольство все больше и больше нарастало».

Эту же информацию там подтвердили Reuters: «Для принца решение не быть похороненным рядом с королевой - это естественное следствие того, что он не был со своей супругой на равных, не имея того титула и роли, которых он желал».

В 2016 году принц Хенрик отошел от дел и отказался от титула принца-консорта, став именоваться просто принцем. С тех пор он исполнял лишь немногие из своих официальных обязанностей. Вместо этого Хенрик проводит большую часть времени у себя на винограднике во Франции. При этом официально он все еще женат на королеве и формально они живут вместе.

По обычаю датские монархи и их супруги должны покоиться в соборе города Роскилле, где находится королевская усыпальница. Эта традиция соблюдается уже более шести веков.

В 1967 году наследная принцесса Дании Маргрете вышла замуж за французского дипломата графа Анри де Лаборда де Монпеза, который принял датское имя Хенрик. Вступив на престол, спустя пять лет Маргрете уступила полагающиеся ей звания генерала и адмирала супругу, которому был также присвоен титул принца-консорта.

 

 
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