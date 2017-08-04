Судаленко: «Им надо было провести зачистку – того же Федынича «подвесить» под уголовную статью»

Известный гомельский правозащитник рассказал «Салідарнасці» о том, как власть пытается реанимировать декрет о «тунеядцах».

Правовой инспектор Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонид Судаленко весной был одним из главных защитников «тунеядцев» от скандального Декрета №3. Он неоднократно отстаивал в судах право людей не платить сбор, который государство хотело взыскать с неработающих белорусов.

Накануне из слов министра труда и соцзащиты Ирины Костевич стало известно, как будет выглядеть новая версия декрета. В частности, неработающих белорусов планируется лишить права на получения бесплатных услуг со стороны государства.

Ожидается, что перечень таких услуг в ближайшее время будет разработан правительством. Также на каждого белоруса будут заведены персональные id-карточки, которые помогут определить, работает он или нет.

«Салідарнасць» попросила Леонида Судаленко прокомментировать возможные нововведения, а также дать оценку действиям силовиков, которые возбудили уголовное дело против руководства независимого профсоюза РЭП.

О новом декрете о «тунеядцах» и id-карточках

– Давайте мы разделим – мухи отдельно, а котлеты отдельно, как говорят некоторые политики, – отметил он в экспресс-комментарии. – Если государство хочет вводить персональные id карточки – это прогрессивная форма, которая существует в Европе, о которой я говорил еще в прошлом году. Я прихожу в поликлинику с карточкой и получаю бесплатную услугу, если у меня нет карточки, то оплачиваю из кармана. Это нормальная практика и цивилизованная форма отношений гражданина с государством. Так вот –это котлеты.

А что касается мух, то пусть государство в этом декрете огласит перечень услуг, за которые гражданам придется платить. Что это за услуги? Если я не работаю и захожу в метро, то государство мне жетон за какую цену будет продавать? И вот здесь кроется много вопросов.

Например, я работаю, а моя жена не работает – как будет государство рассчитывать коммунальные услуги? Это что, половину электроэнергии мне государство будет продавать по рублю, а другую половину – по два? Дети неработающих родителей будут платить за школьные уроки, за детские садики? Это очень сложные вопросы, которые государство не сможет урегулировать.

О безработице в Беларуси

– Думаю, количество безработных будет только увеличиваться, – считает Леонид Судаленко. – Ну нет работы в стране. Мы слышали, что любовниц надо было до 1 апреля устроить, а всех остальных до 1 мая. Сегодня мы, грубо говоря, накануне 1 сентября стоим – но в этой части никаких подвижек нет.

Что делать с армией людей, которые в силу объективных причин не могут найти работу? А таких людей только по официальной статистике 470 тысяч было в начале года, а по неофициальной – под миллион. Это 10% населения.

Я думаю, если в таком сыром варианте этот декрет появится, то начнутся конфликты граждан с государством. И в принципе может повториться та же ситуация, которая была в начале года.

О наезде на независимые профсоюзы

– Независимые профсоюзы хорошо поработали над тем, чтобы декрет не начал работать, перестал применяться и был заморожен, – считает собеседник. – Да, объективно это была победа профсоюзов и гражданского общества. И я согласен, что это реакция власти на те события.

Более того, осень ничего хорошего не обещает в части экономики, в части занятости – доходы населения падают, сегодня уже 200 рублей в регионах считается не самым плохим вариантом. Поэтому им надо провести зачистку: того же Федынича «подвесить» под уголовную статью.

Интересно, что с одной стороны, статья вроде тяжкая, но при этом с него даже подписки о невыезде не взяли. Как бы намекают – беги, хлопец. Пока есть время. Наезд на профсоюзы тесно связан с тем, что происходит внутри страны.

В той ситуации профсоюзы эффективно сработали – значит, сегодня их надо зачищать, – подытожил Леонид Судаленко.