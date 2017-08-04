Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова получила новую должность

Бывшая чиновница стала членом Совета директоров проблемного банка.

О том, что Надежда Ермакова избрана членом Совета директоров сообщается на официальном сайте БСБ Банка.

В июне государство отозвало лицензию этого банка на работу с депозитами физлиц, так как проверяющие видели угрозу «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Интересно, что вместе с Ермаковой на высокую должность в названном банке был назначен бывший зампред правления Нацбанка Сергей Дубков – теперь он является председателем правления БСБ Банка.

Как сообщает TUT.BY, ранее банк почти год работал без председателя правления. Еще летом 2016 года этот пост покинул Виталий Казбанов, который не прошел спецкомиссию Нацбанка.