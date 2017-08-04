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Кино
04.08.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«Темная башня»

В российский прокат вышла долгожданная экранизация культового цикла романов Стивена Кинга, которая понравилась автору, но превратила книгу в кастрированную версию «Терминатора 2».

Родители 11-летнего Джейка обеспокоены душевным здоровьем сына: по утрам, едва проснувшись, он хватает бумагу, карандаш и принимается рисовать человека, похожего на Мэттью Макконахи. Пока мама и отчим ищут недорогого психиатра, Джейк находит подтверждение своим кошмарам.

Оказывается, где-то существует другой мир, где стрелок Роланд (Идрис Эльба) рыщет по лесам и полям в поисках Человека в черном Уолтера (которого действительно играет Макконахи), пытающегося разрушить некую Темную башню. Ее падение вызовет апокалипсис во всех известных мирах, и допустить этого стрелок никак не может. Быстро также выясняется, что способности Джейка (которые называются «сияние» — точь-в-точь как в известном фильме Кубрика) могут сыграть в этом сражении решающий выбор.

Стивен Кинг очень любит кино. Каждый год он составляет топ лучших фильмов за год и очень придирчиво следит за экранизациями собственных произведений. Проблема в том, что у мастера довольно, скажем так, специфический вкус — в какой-то момент он признавался в любви, например, к «Сумеркам». Посмотрев «Темную башню» — первую экранизацию своего любимого и точно самого масштабного романа, — Кинг сказал что-то вроде «ну, это не совсем моя книжка, но дух и буква соблюдены, так что я счастлив».

В этот момент поклонники серии поняли, что теперь уж точно надо ждать беды — тем более что оснований и без кинговской оценки хватало с лихвой.

Короткая справка. «Темная башня» — цикл из восьми романов и пары новелл, написание которых заняло у Кинга три десятилетия. Говоря совсем грубо, это его «Властелин колец», но с поправкой на особенности автора. Действие здесь перемещается между мирами и временами и жанрами, то и дело на страницы забредают герои других романов Кинга и даже сам автор.

Основной сюжет — путешествие Роланда к Темной башне, своего рода краеугольному камню Вселенной. Но процесс этого странствия, во-первых, практически бесконечен, а во-вторых — так же важен, как результат. Так же, впрочем, как и для самого Кинга написание этого цикла, вдохновленного просмотром вестерна «Хороший, плохой и злой» и поэмой Роберта Браунинга «Чайлд-Роланд к Темной башне пришел».

Экранизация этой странной и очень сложно организованной саги с самого начала выглядела делом фактически неподъемным, но успех «Властелина колец» во второй половине нулевых заставил задуматься о проекте всерьез.

Сперва к нему в качестве постановщика и продюсера был прикреплен Дж. Дж. Абрамс, но через пару лет он от этой идеи отказался (и ушел делать «Звездный путь» и «Звездные войны»). Картина перешла в руки триумвирата продюсеров Акивы Голдсмана, Брайана Грейзера и Рона Ховарда, которые в ответе, в частности, за оскароносные «Игры разума».

К моменту запуска «Башни» в производство на роль стрелка пробовали и утверждали Хавьера Бардема, Кристиана Бейла, Рассела Кроу и других заслуженных артистов. Мэттью Макконахи на Роланда тоже претендовал, но в итоге вынужден был удовольствоваться антагонистом. Стрелком стал Идрис Эльба, что вызвало шквал справедливого негодования, поскольку герой книги был списан с Клинта Иствуда — высокий, худой, голубоглазый. Возмущение вызвано не расизмом — просто на внешности и цвете кожи героя выстроена одна из ключевых для цикла линий, которая в фильм просто не попала.

С таким же изяществом авторы решили и все прочие сложности, которые обязательно должны были возникнуть на их пути.

У Кинга стрелок не только герой, последний рыцарь Вселенной, но и мучимый чувством вины и голосами в голове психопат — не самый подходящий тип для центрального места в летнем блокбастере. Поэтому Роланд остался просто мрачным, но добрым в душе парнем, а главным героем стал Джейк, причем забитый подросток из книги (который еще и постоянно погибал) превратился в быковатого, но находчивого тинейджера, умеющего находить в заброшенных особняках модные стимпанковые порталы между мирами.

Что касается Человека в черном, то с ним все вроде бы просто — негодяй, он негодяй и есть. Но у Кинга Уолтер — не просто сквозной персонаж из нескольких романов, но еще и очень прихотливый и неоднозначный характер. Ничего этого в фильме, конечно, нет, а некоторую патологичность злодея справедливо списать на актерский талант Макконахи. В какой-то момент с некоторым веселым ужасом понимаешь, что помимо издевательства над книжкой авторы сумели еще и довольно беззастенчиво списать драматургическую структуру из фильма «Терминатор 2: Судный день», в котором тоже были хороший робот, плохой робот и мальчик со способностями.

Аналогичную кастрацию прошли и другие аспекты художественного мира цикла.

Собственно, мира здесь никакого и нет.

Есть пустыня с красивыми холмами, посреди которой при необходимости вырастают лес, поселок, лужайка или технологичная пирамида, из которой Человек в черном при помощи специального бесчеловечного устройства атакует Темную башню.

Все вместе это упаковано в поджарый полуторачасовой формат бодрого, но недорогого (в какой-то момент фильму, кажется, урезали бюджет) боевика категории «B», который неплохо смотрелся бы на одной видеокассете с какой-нибудь «Немезидой 3» из богатого наследия девяностых. С одной, однако, поправкой — если бы не был при этом экранизацией абсолютно культового романа, которая, в общем, могла оказаться (и скорее всего, оказалась бы) плохой, но никак не должна была стать бестолковой и бессмысленной.

Эффект примерно такой же, как если бы «Властелина колец» запихнули в один фильм, главным героем назначили Леголаса, а съемочный процесс организовали бы рядом с музеем Абрамцево. Впрочем, Кинг — счастлив, это ли не цель.

 
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