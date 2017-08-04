Шендерович: «Я понимаю, что с пьяным мурлом в синем берете и полосатой тельняшке немножко тяжелее»

Российский публицист – о скандальной истории в день ВДВ по НТВ.

― Это же не то, что в этом году произошло, это два десятка лет есть какой-то день, когда разрешено мочиться в фонтан, напиваться пьяными в сисю, бить морды. И если обходится без трупа, то, в общем, это счастливый год. Потому иногда они сами тонут в фонтанах, иногда кому-нибудь челюсть своротят, ― рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». ― В этот раз в этот день своротил человек по официальным данным, не имеющий отношения к ВДВ. Но вообще это отдельная тема.

«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ

Первая тема. Про какие-то особенные права бывших бойцов ВДВ. Я уже спрашивал в один из прошлых годов: если в день рождения Чайковского консерваторцы напьются в зюзю, будут мочиться в фонтаны и бить морды прохожим, полиция также с пониманием отнесется к этому художественному акту. Или последуют какие-то… Надо попробовать. У меня есть несколько знакомых народных артистов.

Либо у нас есть закон, и тогда нельзя мочиться в фонтаны, в зюзю пьяными шуметь и бить рыло людям. Прохожим. А то, что пьяное мурло в синем берете и полосатой тельняшке, это уже подробности. Я понимаю, что с ним немножко тяжелее. Их больше, чем участников конкурса имени Чайковского. И они сильнее физически.

Это проблема милиции, которая так доблестно сражается со мной и другими людьми с высшим образованием.