Минское «Динамо» вылетело из Лиги Европы

Футболисты столичного клуба 3 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграли на своем поле вничью с кипрским АЕКом.

«Динамо» (Минск) – АЕК — 1:1 (Сарока, 47, с пенальти — Акоран, 93+)

Напомним, первый матч завершился поражением минчан со счетом 0:2.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко после поединка отметил (цитируется по «Прессболу»):

– Лига Европы для нас закончилась. Эту двухматчевую дуэль мы проиграли на Кипре. В ответном поединке претензий к игрокам не могу предъявить, многие сыграли выше своих возможностей, но этого оказалось мало для исправления ситуации. Моментов мы создали немало, нужно было их лучше реализовывать.