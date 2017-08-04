Опубликован список самых популярных бизнесменов Беларуси. На первом месте не Чиж

Рейтинг показывает, имена каких белорусских предпринимателей чаще всего ищут в Байнете.
В списке, составленном компанией «Гусаров Групп», оказались имена таких известных бизнесменов, как Александр Шакутин, Сергей Метто, Юрий Аверьянов, Владимир Пефтиев – однако они не попали даже в первую десятку самых «разыскиваемых» предпринимателей.
По данным аналитиков, в июле в поисковых системах Google и Яндекс чаще всего искали таких бизнесменов как:
1. Виктор Прокопеня, совладелец VP Capital – 1857 запросов
2. Юрий Чиж, гендиректор «Трайпл» – 799
3. Виктор Кислый, основатель Wargaming – 689
4. Виталий Арбузов, глава Fenox Global Group – 529
5. Александр Кнырович, учредитель СТИ-Сармат – 403
6. Владимир Япринцев, зам. гендиректора «Трайпл» – 352
7. Юрий Зиссер, председатель «Тут Бай Медиа» – 194
8. Сергей Литвин, совладелец «Евроторг» – 159
9. Александр Мошенский, гендиректор «Санта Бремор» – 158
10. Павел Топузидис, председатель «Табак-Инвест» – 134
Интересно, что ровно половина имен из первой десятки рейтинга в последние годы фигурировали в СМИ в связи с различными уголовными делами. В частности, Виктор Прокопеня, Юрий Чиж, а также Владимир Япринцев побывали за решеткой, однако позже оказались на свободе. Бизнесмен Александр Кнырович до сих пор находится в заключении, ожидая суда.
Что должен сделать Лукашенко, чтобы бизнесмены вняли его призыву «не бояться»?