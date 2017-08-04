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Общество
04.08.2017
Минчане, живущие на 3 этаже, обнаружили на кухне гадюку

В четверг в столичной квартире на улице Ландера хозяева заметили змею на плите.

Фото пресс-служба МЧС

— Хозяйка с дочерью утром пришли на кухню позавтракать. В районе плиты они услышали странное шипение и заметили кончик хвоста змеи. Не на шутку испугавшись, они вызвали спасателей, — рассказала TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Когда спасатели приехали на вызов и начали осматривать кухню, они обнаружили змею в одной из конфорок плиты. С помощью специального инструмента ее вытащили.

Это оказалась гадюка — единственный из видов ядовитых змей, обитающих в Беларуси. Ее пришлось ликвидировать. Как гадюка оказалась на третьем этаже в столичной квартире — неизвестно.

 
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