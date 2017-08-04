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Комментарии
04.08.2017
Как Лукашенко сдал себя с потрохами

Известный экономист – о цимусе Лукашенко.

– Одно селекторное совещание – и сняты все вопросы, – пишет Ярослав Романчук у себя в Facebook. – Вроде бы шли разговоры о диверсификации, выравнивании многовекторной политики в сторону Европы.

Лукашенко публично соглашался с позицией МВФ относительно экономических реформ, разве что по времени не договорились. Европейский банк реконструкции и развития даже наступил на горло своей песне (уставу) и начал работать с государственным сектором. Европейский Союз нахваливает власти Минска за государственно-частное партнёрство и социальные программы. ООН вообще любит Беларуси – читай работать с властями – странною любовью. Официальный Минск прицелился стать «Хельсинки-2».

Активно разворачивается «Минский диалог». В США и ЕС зародилась мысль: «Может, Лукашенко уже не тот, каким он был 20 лет назад? Может геополитический контекст и анализ ситуации в экономике и социалке, сдвинул его c насиженного ленинско-большевицкого гнезда.

Для Лукашенко тема сельского хозяйства – это ключ к его мировоззрению, сознанию и его экономико-правовому «я». Вот 2 августа 2017 года он и выдал… Выдал себя с потрохами. Как на духу… Оставь сомнения, всяк входящий, влетающий, въезжающий в Беларусь.

Александр Григорьевич образца 2017-го сохранил АГЛ-1994 почти в неизменном виде. Консервация проходит успешно. Рецепт консерванта известен: марксизм-ленинизм, популизм, мессианство и недоверие к науке.

Опять вся Вертикаль власти мобилизуется, как на войну, на уборку урожая.

Опять персональная ответственность назначенных сверху руководителей областей и регионов. 20 лет одно и то же – а 2/3 с/х организаций без господдержки – в убытках.

Опять президент, премьер-министр занимаются не стратегией развития страны, а картофелехранилищами, буртами, траншеями, ремонтом с/х техники, выбиванием дешёвых удобрений, топлива и даже пьяными механизаторами.

Опять Лукашенко поручает Нацбанку (!) сделать то, что разгонит инфляцию и взорвёт курс BYN-рубля: «Что касается решения вопросов денежных, головой отвечает Каллаур, в пристежку – Кобяков». Привет тем, кто рассчитывает на независимость Нацбанка и стальный BYN-рубль.

Опять Лукашенко приказывает мэру Минска обеспечить ценовую дисциплину, а тот, как военнослужащий Вертикали рапортует: «Мы ежедневно отслеживаем цены как в торговой сети, так и на рынках».

Опять в приказном порядке Государство будет заставлять людей работать так, как это видят распорядители чужого: «Надо крестьянам помочь, а бездельников, о которых мы говорили, заставить работать». И ещё никакой отмены декрета о тунеядцах. Таковых в стране ~300 тысяч. Найти и обезвредить, для садиков, школ и поликлиник.

Опять президент требует скорейшего выхода на урожайность зерновых в 45 ц/га, а не превращение сельского хозяйства в полноценный бизнес. Валовые показатели превыше всего, в том числе экономической науки, здравого смысла и честной житейской логики обыкновенного хозяина на земле.

Опять Лукашенко определяет стратегические товары/культуры, обыкновенные, второстепенные и вредные. Наука «экономика» вам не даст ответ, почему вся Беларусь должна обеспечит обеспечить Оршанский льнокомбинат как длинным, так и коротким волокном. Учёные не могут объяснить, почему магические три буквы – Л Ё Н – легко открывают бюджет страны и приводят к проедаю сотен миллионов долларов.

Опять Лукашенко говорит, сколько платить с/х работниках. «Никто бесплатно работать в колхозе, совхозе не будет. Поэтому крестьянам нужно заплатить, если есть задолженность. И надо установить нормальные тарифы, чтобы люди заработали нормальные деньги в эти месяцы». Глава страны честно признался, что существующие с/х организации – те же колхозы и совхозы.

Опять Лукашенко организует гарантийное обслуживание с/х техники.

Опять Лукашенко определяет редакторскую политику СМИ: «Телевидение, радио, газеты, интернет – все должно быть заполнено этим».

Опять Лукашенко приказывает довести население страны 15 миллионов человек. Задача нравится молодым учителям школ и вузов с зарплатой $ 150-200, медработникам с их $ 200-250 млн. и особенно жителям малых городов и сёл, где $ 150 в BYN-рублёвом эквиваленте – за счастье.

Денег нет, с жильём проблемы, коммуналка до покрытия издержек вырастет в два раза, лекарства в 2-3 раза дороже, чем у соседей – но вы рожайте. Не заходите – накажем налогами. А деньги распорядители чужого направят тем, кто рожает…

Небольшую часть, потому что львиная доля пойдёт на лён, новый трактор, «БелДжи» и оплату кредита, который был израсходован на «высокотехнологичный» китайский парке развлечений в «Великом камне».

Время стирает города и цивилизации. Но оно неспособно изменить вечную любовь и преданность идеологии, которая растоптала и погрузила в бедность миллиарды людей во всём мире. Садомазохизм какой-то. Белорусские власти продолжают следовать в хвосте марксизма-ленинизма. Как учит селекторное совещание 2 августа 2017-го, их не останавливает на агрессивный Кремль, ни богатство Европы, ни динамизм Азии, ни даже быстро растущая популярность вышиванки.

 
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