Что разочаровывает сотрудников вузов в их работе

Перегрузки и «офисный» характер труда в новых условиях снижают удовлетворенность работой у сотрудников университетов. Исследователи НИУ ВШЭ выявили пять проблем распределения рабочего времени преподавателей.

Они связаны с изменением характера труда. Работа преподавателей и исследователей, по мнению опрошенных, теперь едва ли может считаться свободной профессией. Она все больше похожа на офисную или фабричную – с валом отчетов и «конвейером» задач. Часть сотрудников перегружена преподаванием. Нередко возникают внеплановые задания с жесткими дедлайнами. Работа забирает часть личного времени. Ответственные проекты курируют одни и те же люди.

Вместо свободной профессии — труд клерка

Более трети опрошенных респондентов не удовлетворены распределением своего рабочего времени. Недовольство во многом связано с несвободой в формировании набора задач и сроков их исполнения. Причем при определении дедлайнов (завершения исследования, сдачи статьи) возможности сотрудников не всегда учитываются.

Кроме того, новые требования результативности смещают приоритеты: преподавание и научное руководство уходит на второй план по сравнению с исследованиями и публикационной активностью. Сотрудники вузов вынуждены подстраиваться под эту ситуацию. Около 90% из тех, кто недоволен распределением рабочего времени, хотели бы больше заниматься научной деятельностью.

В среднем научно-педагогические работники тратят на преподавание около половины (46%) рабочего времени. На научную работу идет 37% времени, 9% приходится на административную, а 8% — на экспертную деятельность (выступления в СМИ и пр.).

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