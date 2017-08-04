Заставит ли белорусов работать обновленный декрет №3

По мнению экспертов, власти могут попытаться спустить «тунеядскую» историю на тормозах.

К первому октября должен появиться обновленный декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявил Александр Лукашенко.

— Во-первых, в словах содержится противоречие действующей Конституции, которая запрещает принудительный труд. А глава государства так и говорит, что нужно заставить людей работать. Это, на мой взгляд, очень важный момент, так как президент намеревается нарушить конституцию. И делает это публично. Второй момент. Лукашенко считает этот декрет правильным в идеологическом плане. У него есть какое-то собственное понимание высшей справедливости, соответственно которому он и хочет реализовать прописанные в декрете меры, — говорит руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

К чему это приведет? По словам эксперта, может повториться весенний вариант, когда на улицы городов вышли возмущенные белорусы:

— Если только чиновники не оставят в обновленном декрете огромное количество лазеек, которые позволят практически всем гражданам, попавшим под действие документа, не платить сбор. Если же декрет снова затронет большое количество белорусов, стоит ожидать локальных акций протеста.

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