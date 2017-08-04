Она же мать! Прекрасная Рози делится женскими секретами, но мы же смотрим не на это

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Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, которая совсем недавно впервые стала матерью, родив сына для актера Джейсона Стэтхэма, делится с женским журналом Wmag своими секретами по уходу за телом и кожей. Но мы, как и тысячи подписчиков, краснея, смотрим на другое…

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