Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Гомеле прорвало трубу, столб воды поднялся выше девятиэтажки. Видеофакт
Что будет с Саакашвили, если он прилетит в Тбилиси?
Правительство ставит «тунеядцев» перед фактом: не работаешь — плати за услуги
Невядомы Янка Брыль: чаму ён хацеў расстраляць Набокава і як выбіў сабе вока
Мікалай Зімін праходзіць сьведкам па «справе незалежных прафсаюзаў»
Минская милиция продает автозак
Прокопеня отказался от покупки банков
Цифра дня. Сколько денег выделили из бюджета, чтобы закрыть дыру в ФСЗН
«Она была вся в крови, будто на нее вылили ведро крови». В Барановичах девочка чудом сбежала от садиста
Рубль сдал ко всем трем валютам
Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников
Жара до +32°С и сильные ливни: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Мнение: происходит люмпенизация силовых структур
Из курса истории за 11-й класс исчезла парламентская оппозиция
Известный белорусский «чекист» нашел работу в бизнесе
Лукашенко рассказал, когда появится обновленный декрет №3: «Никакой отмены быть не может»
В Вилейском районе дерево упало на микроавтобус, погибла девочка
«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ
Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?
Где льготы – там экономический беспредел
БАТЭ обыграл «Славию», но попрощался с Лигой чемпионов
«Силовики дали повод для расширения экономических санкций против Беларуси»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Латынина: «Этим только открой дырку — они под видом дамского рюкзачка притащат ранец с минометом»
Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»
Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси
Что бросает тень на космические планы властей
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
03.08.2017
Кирилл Иванов
Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве

Рецепт экономии нашелся в последних распоряжениях главы Минсельхозпрода.

— В Беларуси необходимо запретить хранение кормов в буртах. Этот метод хранения сенажа еще используется в Витебской, Гомельской и других областях, — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время оперативного совещания в ведомстве.

По словам чиновника, в этом и следующем году необходимо закрыть проблему с сенажными траншеями.

— Проинспектировать все траншеи, что есть. У нас есть типовые проекты, нужно найти ресурсы областям и обеспечить хранение кормов в сенажных траншеях. Запретить хранение в буртах — так было сказано президентом.

Вот так — ни много, ни мало, именем президента запретить хранение в буртах. И точка.

Это было бы смешно во Франции или Германии, но для белорусов такое положение дел более двадцати лет является реальностью.

Видео «Настоящее время»

Но как бы мы ни свыклись с мыслями о том, что без главы государства у нас не растут кукуруза с картофелем, кризис вынуждает думать об экономии. И тут сами министры подсказывают нам, на чем можно сэкономить. Раз уж такие банальные вопросы — хранить или не хранить в буртах корма — невозможно решить без отмашки руководителя страны, то зачем нам нужны министры и другие промежуточные звенья, которым, похоже, отведена роль ретрансляторов указаний свыше?

Не проще ли будет главе государства записать расписанную по календарю инструкцию (включая несколько вариантов на случай непредвиденной засухи или продолжительных дождей), которую можно будет доводить поэтапно до конечных исполнителей.

Для этих целей не грех будет разгрузить склады «Горизонта», закупив для хозяйств телевизоры. Все дешевле будет, чем содержать на окладах целую армию чиновников, от которых зачастую ничего не зависит.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Как Кобяков Лукашенко перешутил
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Крупный рогатый намёк
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
Семашко попал под огонь критики главы государства
Минские десантники все-таки разгулялись. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY