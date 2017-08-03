Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве

Рецепт экономии нашелся в последних распоряжениях главы Минсельхозпрода.

— В Беларуси необходимо запретить хранение кормов в буртах. Этот метод хранения сенажа еще используется в Витебской, Гомельской и других областях, — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время оперативного совещания в ведомстве.

По словам чиновника, в этом и следующем году необходимо закрыть проблему с сенажными траншеями.

— Проинспектировать все траншеи, что есть. У нас есть типовые проекты, нужно найти ресурсы областям и обеспечить хранение кормов в сенажных траншеях. Запретить хранение в буртах — так было сказано президентом.

Вот так — ни много, ни мало, именем президента запретить хранение в буртах. И точка.

Это было бы смешно во Франции или Германии, но для белорусов такое положение дел более двадцати лет является реальностью.

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Но как бы мы ни свыклись с мыслями о том, что без главы государства у нас не растут кукуруза с картофелем, кризис вынуждает думать об экономии. И тут сами министры подсказывают нам, на чем можно сэкономить. Раз уж такие банальные вопросы — хранить или не хранить в буртах корма — невозможно решить без отмашки руководителя страны, то зачем нам нужны министры и другие промежуточные звенья, которым, похоже, отведена роль ретрансляторов указаний свыше?

Не проще ли будет главе государства записать расписанную по календарю инструкцию (включая несколько вариантов на случай непредвиденной засухи или продолжительных дождей), которую можно будет доводить поэтапно до конечных исполнителей.

Для этих целей не грех будет разгрузить склады «Горизонта», закупив для хозяйств телевизоры. Все дешевле будет, чем содержать на окладах целую армию чиновников, от которых зачастую ничего не зависит.