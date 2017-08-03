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03.08.2017
В Гомеле прорвало трубу, столб воды поднялся выше девятиэтажки. Видеофакт

В городских теплосетях рассказали, что такие случаи нередки, но все столь эффектны.

В четверг в обеденное время жители улицы Мазурова в Гомеле наблюдали эффектный водяной столб высотой с девятиэтажный дом. Длилась водная феерия примерно около 4 минут. TUT.BY разузнал, что случилось.

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Как выяснилось, гомельские городские теплосети проводили плановые гидравлические испытания на прочность и плотность теплосети повышенным давлением. Делается это, чтобы определить так называемые слабые места.

— Такие порывы во время испытаний нормальное явление, обычно их десятки. Но не все такие эффектные, — сообщили на предприятии. Никто во время форс-мажора не пострадал. Вода, перед тем как повышать давление в трубах, согласно инструкции, предварительно охлаждается до 40 градусов.

Сейчас специальная комиссия из работников Гомельских тепловых сетей обходит жильцов квартир, в которые могла через открытые окна попасть вода, выясняет информацию об убытках. К слову, все случаи будут страховыми.

 
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