Что будет с Саакашвили, если он прилетит в Тбилиси?

Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее Время» с Кристиной Сувориной.

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи»(ГИП на https://vk.com/videos-76296871?section=album_55592678) в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

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