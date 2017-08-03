Правительство ставит «тунеядцев» перед фактом: не работаешь — плати за услуги

Предполагается, что трудоспособные граждане, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение на их оказание.

Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания у главы государства.

— Это услуги, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении, — приводит слова министра БЕЛТА.

Сообщается, что к разработке этого перечня услуг подключатся и местные органы власти.

Для реализации такого подхода к стимулированию занятости населения будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина.

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Также министр труда и соцзащиты сообщила о том, что реализация норм обновленного декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» будет в компетенции местных органов власти.

— Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве, — сказала Ирина Костевич.

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