Как минские врачи спасли грузинскую девочку

Вечером 2 августа 13-летняя Кэти, которой в начале июня в РНПЦ «Кардиология» в Минске пересадили сердце, улетела домой в Тбилиси.

Её сопровождали родители Гиорги и Тамара, а ещё доктор Олег Черноокий ― он должен передать рекомендации по лечению девочки грузинским коллегам.

Накануне отлёта Еврорадио встретилось с Гиорги и увидело Кэти.

― Мне здесь всё нравится, и уровень медицины, и невероятные врачи, и отношение людей. Но мы не граждане Беларуси, неделя пребывания Кэти в клинике обходится в 7-8 тысяч долларов ― это очень дорого для нас, ― говорит Гиорги. ― Мы заплатили за операцию более ста тысяч долларов. Но старое больное сердце дочери повлияло на остальные органы. После операции пошло всё по-другому. Ситуация была очень сложной. Поэтому сейчас лечат лёгкие, почки и так далее. Получилось, мы уже должны клинике деньги.

На сегодня долг за лечение Кэти в Беларуси составляет около 55 тысяч долларов. Пока мы разговариваем с Гиорги, к нам периодически подходят грузины, которые приезжают поддержать семью, в том числе, и финансово. Гиорги говорит, что не остались в стороне и белорусы, тоже помогают то продуктами, то деньгами.

«Оказалось, что у дочерей одинаково больные сердца»

О том, что Кэти страдает редким заболеванием, рестриктивной кардиомиопатией, родители узнали случайно. В 2012 году старшая сестра девочки, Мариам, занималась танцами. Ей стало плохо. Обратились к врачам, которые и обнаружили заболевание.

― Дети были абсолютно здоровыми. Жили нормально. А тут вдруг такое заболевание, в мире мало людей с таким диагнозом! Один из врачей предложил посмотреть и Кэти ― оказалось, что у дочерей одинаково больные сердца. Мы были в шоке. Что стало причиной, неизвестно, возможно, какой-то вирус или прививка. Никто не знает. Анализы Кэти присылали в клиники Австрии и Германии. Их врачи с подобным заболеванием не сталкивались, ― продолжает отец Кэти.

После обнаружения диагноза пошли разговоры о пересадке сердец обеим девочкам. Поскольку в Грузии трансплантацию не делают, рассматривались варианты клиник в Израиле, Германии, Беларуси. Но, утверждает Гиорги, «в Германии в месяц делают три таких операции, а здесь, в Минске ― 50! И по деньгам здесь дешевле выходит, чем в Европе». К тому же, семья познакомилась ещё с одним Гиорги ― Саркисови, который стал первым гражданином Грузии с пересаженным в Беларуси сердцем, и сейчас прекрасно себя чувствует, он и посоветовал семье остановиться на белорусской клинике.

Но Мариам нового сердца не дождётся ― 27 апреля 2017 года она умирает. А 12 мая родители вместе с Кэти прилетают в Минск. Операции по трансплантации сердца в Беларуси делают лицам, достигшим 14-ти лет. Кэти четырнадцать исполнится в октябре, сердце 29-летнего минчанина, который скончался от инсульта, вполне подходит по параметрам, поэтому врачи решаются оперировать девочку.

― Нам нужно было собрать много денег. И в этом помогли родственники, друзья, соседи, немного государство. К тому же, моя жена Тамара работает в банке, и 80 тысяч долларов нам дал её банк. Сейчас мне помогает Константин Церетели, генеральный директор Белорусского народного банка. Очень много людей помогает. Однажды пришла бабушка ― принесла связку бананов и двадцать рублей (10 долларов - прим. Еврорадио). В таких случаях невозможно не плакать, ― рассказывает благодарный отец Кэти.

После операции Кэти весит всего 26 килограммов

Через некоторое время Гиорги и Кэти выходят на улицу. Худенькая девочка сидит в коляске ― после операции она весит всего 26 килограммов, но разговаривает, играет с телефоном и ждёт возвращения домой в Тбилиси ― в Минске ей не хватает друзей и маленького братика, которому пять лет, он здоров и сейчас живёт дома со своей тётей.

Пока Кэти будет продолжать реабилитацию в тбилисской больнице. В ближайшие три года девочка должна дважды в год приезжать в Минск на обследование. Потом ― раз в год. Она мечтает вернуться в школу, врачи прогнозируют, что это обязательно случится. Отец говорит, что девочка очень сильная.

Кэти ― шестая гражданка Грузии, которой сделали пересадку сердца в Беларуси. Первым стал Гиорги Саркисови. С диагнозом кардиомиопатия в течение двух лет он жил «под аппаратами и лекарствами», затем в 2014 году по совету грузинских врачей приехал на трансплантацию в Беларусь. Донора долго ждать не пришлось ― операцию сделали в первые дни пребывания Гиорги в Минске.

― Это было 21 мая. Мне позвонили и сказали, что через два часа будет операция, и что донор умер от гепатита С. Я был полностью спокоен. Я сильный. Никогда не думал, что у меня есть проблема, мол, нужно поменять сердце. Я очень ждал операции, не волновался, верил, что всё будет хорошо.

Гиорги Саркисови и Кэти

Гиорги каждый день проезжает на велосипеде 14 километров и проходит пешком ещё 12

Как и Кэти, трансплантацию Гиорги делает профессор Юрий Островский. Гиорги проводит в клинике 27 дней, «подтягивает» русский язык и едет домой.

― Островский сказал, что у меня очень сильный организм. Так оно и есть. Недавно я был в Минске, меня обследовали и сказали, что всё хорошо. Я каждый день проезжаю на велосипеде 14 километров и прохожу пешком ещё 12. Чувствую себя прекрасно, ― рассказывает Гиорги.

Пока Гиорги не работает ― после операции есть ограничения по работе. Получает пенсию как инвалид второй группы в эквиваленте 40 долларов, это при том, что на лекарства в месяц нужно тратить около 150 долларов. Но мужчина нашёл дело ― консультирует соотечественников, которым нужна пересадка сердца: помогает собирать документы и деньги на операцию в Беларуси. Причём, делает это на собственном энтузиазме. Мол, я знаю, что это такое, знаю, что помогли мне, поэтому и сам хочу помочь. На сегодня, говорит Гиорги, в пересадке сердца нуждаются как минимум 27 жителей Грузии.

― Во-первых, в Беларуси много православных, здесь делают операции, после которых люди хорошо себя чувствуют, и к тому же, операции дешевле, чем в Европе ― там, как минимум 350 тысяч евро, ― перечисляет белорусские плюсы Гиорги. ― Лично мне помогли друзья. Мэрия Тбилиси перечислила 60 тысяч долларов. 10 тысяч ― Министерство здравохранения. Ещё в таких случаях хороши акции ― когда люди знают о твоей проблеме из прессы и помогают деньгами.

«Предпочтение отдаётся гражданину Беларуси. В случае если орган по параметрам не подходит белорусам, делается операция иностранцу»

По словам Виталия Бунеля, руководителя отдела по внебюджетной деятельности РНПЦ «Кардиология», операция по трансплантации сердца для иностранцев стоит в районе ста тысяч долларов. Для сравнения такая же операция в Израиле обойдётся в сумму 270-350 тысяч долларов, в Германии ― 400 тысяч евро.

Среди пациентов белорусского центра ― граждане стран бывшего СССР, жители стран Балтии. Недавно была проведена операция гражданину Ирландии, который когда-то переехал туда из Украины.

― Естественно, предпочтение отдаётся гражданину Беларуси. В случае, если орган по параметрам не подходит белорусам, подбирается пациент, который стоит в листе ожидания из иностранных граждан. И если все показатели совпадают по различным факторам, то данному пациенту выполняется оперативное лечение по трансплантации сердца, ― объясняет Виталий Бунель.

Сколько пациент, гражданин Беларуси или зарубежья, должен находиться в листе ожидания, зависит от многих факторов ― группы крови, роста, веса ― это может быть несколько дней, а может и год. Если состояние больного стабильное, он ждёт сердце в Минске недалеко от клиники, например, в отеле или на квартире. Если же человек чувствует себя плохо ― в клинике.