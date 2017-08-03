Минская милиция продает автозак

ГУВД Мингорисполкома продвигает в Твитере продажу старого автозака и другой бэушной милицейской техники.

«Автозаки, УАЗики, Жигули и прочий спецавтотранспорт #моямилиция вы можете купить себе! Серьезно!» - пишет ГУВД Мингорисполкома в Твитере.

ГАЗ-3309 2006 года выпуска предлагают приобрести за 16,5 тысяч рублей.

Пользователи соцсети откликнулись:

«Продавайте еще историю автомобилей. Например, на этой машине преследовали Чижа и т.д.»

«Что еще есть в продаже: пистолеты, калаши, рации? Будем отправлять гумонитаркой в горячие точки».

«А мента на час снять сколько стоит?»

На сайте ГУВД Мингорисполкома отмечается, что выставленный на продажу транспорт незаменим в соотношении «цена-качество» для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой.

По словам начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина, бэушные милицейские авто пользуются популярностью. Только за прошлый месяц было продано с десяток машин.