Прокопеня отказался от покупки банков

VP Capital ИТ-бизнесмена Виктора Прокопени отозвал из Национального Банка Украины заявку на приобретение Сбербанка Украины.

Об этом сообщил TUT.BY источник в банковских кругах. О том, что компания белоруса претендует на этот актив, стало известно в конце июня.

Фото предоставлено пресс-службой VP Capital

Виктор Прокопеня в комментарии TUT.BY подтвердил отзыв заявки.

— Что произошло, почему вы решили не покупать украинский Сбербанк?

— Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа, мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах.

— Речь все-таки идет об отклонении вашей заявки или об отзыве? И связан ли отзыв с высоким риском отрицательного решения НБУ Украины?

— Нет, мы отозвали заявку по собственной инициативе. И причина отзыва — наша внутренняя. Мы приняли решение сфокусироваться на наших проектах в области искусственного интеллекта, которые требуют дальнейшей работы по их развитию.

— Как вы можете прокомментировать недавний отказ НБУ по заявке Гусельникова и Саида Гуцериева? Есть ли связь между тем отказом и вашим решением?

— Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с судьбой их заявки.

— Какая судьба ждет Сбербанк Украины?

— Мы уверены, что у этого банка впереди прекрасное будущее. Это сильная компания с отличной инфраструктурой и большими перспективами.

— А что с приобретением белорусского Паритетбанка?

— Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца — Республики Беларусь.

— Какими проектами вы сейчас занимаетесь?

— Мы рассматриваем большое количество интересных инвестиций каждый день. Очевидно, что не все проекты заканчиваются вложением денег. Также мы помогаем нашим портфельным компаниям развивать свой бизнес. Сегодня наш фокус это — финтек компания capital.com, разрабатывающая мобильные приложения в сфере финансов, и компания Banuba, которая занимается разработкой мобильных технологий в сфере дополненной реальности.

Также сегодня стали известны некоторые подробности одного из проектов, в которых участвует VP Capital. Компания Astro Digital, в которую инвестировал Прокопеня, успешно вывела на орбиту два спутника с космодрома Байконур.

Бизнесмен написал о запуске спутников в своем аккаунте в Facebook:

— С этими двумя спутниками, компания сможет продемонстрировать работу всех систем: фотографирование земли, передача и обработка данных, а также их последующая дистрибуция. В первом квартале 2018-ого планируется уже ежедневная фотосъемка планеты!

Спутники, успешно выведены на геоцентрическую орбиту на высоте около 600 километров, что является идеальным для осуществления фотосъемки земной поверхности. Срок службы спутников на орбите — более пяти лет. Запуск спутников позволит Astro Digital в полной мере развернуть мониторинг земной поверхности на ключевых сельскохозяйственных территориях США, Канада, России.

Компания Astro Digital, основана в 2015 году, осуществляет съемку и обработку изображений поверхности Земли с использованием собственных спутников. Команда состоит из инженеров, аналитиков, программистов, разработавших систему сбора, обработки и доставки клиентам изображений земной поверхности в высоком разрешении. Компания планирует вывести на орбиту несколько спутников, оснащенных оборудованием для мультиспектральной съемки. Офис компании расположен в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии.