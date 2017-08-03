Реакция на возвращение декрета «о тунеядцах»: «Упорное упрямство признать свою неправоту»

Власти готовят возвращение декрета «о тунеядцах». Глава государства потребовал обновить его к 1 октября. Министр труда рассказала о появлении нового механизма – ID-карты.

Александр Лукашенко сказал, в частности, следующее: «200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому Декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать».

Ирина Костевич сообщила, что будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина. Получение ID-карты «позволит увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает, то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги».

На дискуссионной площадке talks.by эти новости вызвали шквал эмоциональных комментариев.

«Это че, создадут 300 тысяч новых рабочих мест?»

Для начала приводим аргументы «за» и «против» возращения обновленного декрета №3. «То, что надо с нежелающими работать, но пользующимися услугами государства что-то делать, — это факт».

«Есть и другая сторона вопроса — нигде не числится работающим, а живет припеваючи — и машина, и квартира, и красивый отдых. С этим контингентом надо как-то бороться. Надеюсь, что новый вариант декрета будет направлен именно на такой контингент».

«Упорное упрямство признать свою неправоту».

«Президент РБ очень недоволен декретом президента РБ )))»

«Под шумок декрета о "тунеядцах" хотел ещё и 200 000 многодетных, больных, инвалидов обобрать в первоначальном варианте».

«Декрет о тунеядстве рассчитан на порядочных граждан нашей Республики. А бездельники, которые не работали, не работают и не собираются работать, как жили за счёт общества — так и будут жить дальше».

«Часть из 300 000 — нелегалы, они ой как работают, получше многих чиновников, впустую чешущих языком. Если налоговая не в состоянии их вычислить, то это проблемы налоговой».

«Это че, создадут 300 тысяч новых рабочих мест?»

«Камни уже с полей все убрали, что их назад разбрасывать, дабы было чем занять безработных?!»

«300 тысяч могут заставить кое-кого покинуть свою должность».

«Отметим возвращение декрета в октябре на всех площадях страны».

«А лучше чип при рождении вживлять каждому белорусу, чтоб наверняка никуда не сбежал»

А вот реакция форумчан на возможное появление ID-карты.

«Вот страна: всех под колпак)) В туалет скоро будем просится)) Будем письмо писать всемогущему, можно ли сходить)))»

«А лучше чип при рождении вживлять каждому белорусу, чтоб наверняка никуда не сбежал».

«Зачем эти карты, были уже тату с порядковым номером, в истории такой пример уже был».

«Сами себе работу придумывают. Есть такая служба как ФСЗН, которая ведет учет отчислений из зарплаты каждого работника в стране… Если в ФСЗН идет поступление, значит, человек работает, если не идет – значит не работает. Для чего этот ФСЗН тогда, с его армией чиновников. Так нет же надо еще армию дармоедов создать».

«Тебя грабят в темном переулке и тут! Иуиуиу! Милиция! Спасите-спасите – гражданин избиваемый, вы где-то работаете? Не? Налог оплачен? Не!? Свободен! А как обрадуются дети безработных родителей!! Им не надо будет ходить в школу! Учителям же зп платят из налогов, да?»