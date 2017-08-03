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03.08.2017
intex-press.by
«Она была вся в крови, будто на нее вылили ведро крови». В Барановичах девочка чудом сбежала от садиста

В Барановичах мужчина избил и затащил в машину 15-летнюю девочку, возвращавшуюся с водохранилища Мышанка.

Девушка жива. Она находится в больнице.

Информацию о происшествии Intex-press сообщил читатель Валерий Говша. Около 17 часов 2 августа вместе с женой и ребенком он выезжал с автозаправки на улице Вильчковского.

Неожиданно с криками «Помогите, убивают!» из-под моста к ним подбежала окровавленная девушка и запрыгнула в машину.

– Она была вся в крови, будто на нее вылили ведро крови. Два зуба сломаны, что-то было с пальцем – я не поняла, то ли у нее ноготь срезан, то ли палец. Она была в шоке, очень странно говорила. Мы даже подумали, что она выпившая или, может, откуда-то упала, – рассказывает супруга Валерия, которая тоже была в машине.

Девушке вызвали скорую помощь. По словам Валерия, уже через пару минут медики подоспели.

До приезда медиков и милиции девочка рассказала, что ей 15 лет. Она отдыхала на Мышанке с подругами, но домой пошла одна. Она шла вдоль дороги, когда рядом с ней остановился автомобиль. Из него вышел мужчина и спросил, не видела ли она собачку. Она ответила, что не видела. Тогда он напал на нее и затащил в машину. По словам Валерия, бил он чем-то металлическим, возможно, гаечным ключом.

– В нашем автомобиле девушка обронила такую фразу: «Он сказал, что не отпустит меня, пока я не найду собачку», – рассказала свидетельница.

В машине похитителя девушка пришла в себя. Под мостом на улице Вильчковского движение организовано так, что проехать может только одна машина. Таким образом, преступник вынужден был сбросить скорость. Возможно, именно этим девочка воспользовалась, чтобы выпрыгнуть из автомобиля.

Горожанин Евгений рассказал Intex-press, что он ехал из Звездного по направлению в Барановичи, когда стал случайным свидетелем того, как девочка выпрыгнула из машины похитителя.

– Я еду, вижу, минивен, вроде бы Citroen. Я обратил на него внимание потому, что задняя правая дверь, которая ближе к обочине, была у него открыта. Мы проехали мимо друг друга, и я посмотрел в зеркало заднего вида – странно ведь, что машина едет с открытыми дверями. И вдруг из этой двери выпадает девушка, поднимается и начинает бежать в сторону АЗС. Водитель Citroen остановился, вышел из машины, стал махать руками и что-то ей кричать, но за ней не бежал. Я не знаю, сколько ему было лет. Вроде, он был лысоватый. Девушка стала бежать через дорогу, ее еще бус чуть не сбил. Но когда она была уже возле АЗС, стали останавливаться машины. Я решил, что ей помогут, и поехал дальше, – говорит Евгений.

Что делал дальше водитель Citroen, Евгений не видел.

По неофициальной информации, подозреваемый задержан. Ему около 40 лет. Комментарий у правоохранительных органов Intex-press получить пока не удалось.

 
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