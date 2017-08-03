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Экономика
03.08.2017
Руслан Горбачев
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики

Вчерашнее селекторное совещание по вопросам уборки урожая в который раз подтвердило, что при нынешнем главе государства сельское хозяйство останется глубоко дотационным.

Для начала маленький экскурс в историю. Ровно 10 лет назад Александр Лукашенко объявил о новом, более здоровом для экономики курсе в сельском хозяйстве.

Он заявил, что государство больше не будет поддерживать убыточные колхозы: «Пусть погибают! 13 лет их на своих плечах носим. Хватит уже». Еще из тех его высказываний: «Проедать деньги больше будем».  

И что же мы наблюдаем спустя десятилетие? Все те же бюджетные вливания и проедающие народные деньги отсталые СПК.

Один из самых впечатляющих моментов вчерашнего совещания под руководством Александра Лукашенко: глава государства приказал поставить новую технику хозяйствам без оплаты под гарантии губернаторов и премьер-министра.   

Схема, придуманная руководителем страны, поистине впечатляет: Петя дай деньги Васе, а если тот не отдаст долг, то спрашивай у Миши.    

Ну и какая после этого может быть мотивация работать эффективнее у производителей техники и колхозов? Первые знают, что у них могут забрать товар просто так, и неизвестно, когда и в каком объеме рассчитаются за него. Вторые понимают, что могут валять дурака, новую технику им все равно поставят, а основную ответственность за оплату они не несут.

Кстати, у СПК, похоже, никто не спрашивал, нужна ли им вообще эта новая техника – им бы рассчитаться по старым долгам. Но раз руководитель страны сказал, то отказываться нельзя. 

Колхозы и поставщики техники, возможно, разобрались бы и сами. Но кто ж им даст.

 
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