Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Цифра дня. Сколько денег выделили из бюджета, чтобы закрыть дыру в ФСЗН
«Она была вся в крови, будто на нее вылили ведро крови». В Барановичах девочка чудом сбежала от садиста
Рубль сдал ко всем трем валютам
Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников
Жара до +32°С и сильные ливни: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Мнение: происходит люмпенизация силовых структур
Из курса истории за 11-й класс исчезла парламентская оппозиция
Известный белорусский «чекист» нашел работу в бизнесе
Лукашенко рассказал, когда появится обновленный декрет №3: «Никакой отмены быть не может»
В Вилейском районе дерево упало на микроавтобус, погибла девочка
«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ
Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?
Где льготы – там экономический беспредел
БАТЭ обыграл «Славию», но попрощался с Лигой чемпионов
«Силовики дали повод для расширения экономических санкций против Беларуси»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Латынина: «Этим только открой дырку — они под видом дамского рюкзачка притащат ранец с минометом»
Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»
Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси
Что бросает тень на космические планы властей
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
03.08.2017
Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников

У профсоюзного лидера описали квартиру и все имущество.

Подробности задержания и допроса Геннадий Федынич рассказал «Нашай ніве». По словам руководителя РЭП, задержание произошло 2 августа в 9 утра. Когда Федынич вышел из квартиры на лестничную площадку, там ждали парни, одетые в спецодежду коммунальных служб. Они предъявили профсоюзному лидеру удостоверения сотрудников Департамента финансовых расследований.

По словам Федынича, у него описали имущество: квартиру на улице Мельникайте, автомобиль «Тойота», телевизор, музыкальный центр.

Допрос в Комитете госконтроля на улице Бровки продолжался до 22:30. Перед тем, как отпустить, с Федынича взяли подписку о неразглашении. Подписку о невыезде не брали.

Федынич находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. Обвинение предъявили по статье 243 ч.2. По версии следствия, он не выплатил за 2011 год налогов на 22 тысячи рублей (деноминированных).

Напомним, вчера вместе с Федыничем была отпущена и бывший редактор профсоюзного сайта www.praca-by.info Наталья Пичужкина. По стражей остается главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик. Профсоюзные активисты считают, что таким образом власти пытаются мстить независимым профсоюзам за активное участие в весенних акциях протеста.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.6 (оценок:7)
Главное
Как Кобяков Лукашенко перешутил
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Крупный рогатый намёк
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
Семашко попал под огонь критики главы государства
Минские десантники все-таки разгулялись. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY