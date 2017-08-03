Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников

У профсоюзного лидера описали квартиру и все имущество.

Подробности задержания и допроса Геннадий Федынич рассказал «Нашай ніве». По словам руководителя РЭП, задержание произошло 2 августа в 9 утра. Когда Федынич вышел из квартиры на лестничную площадку, там ждали парни, одетые в спецодежду коммунальных служб. Они предъявили профсоюзному лидеру удостоверения сотрудников Департамента финансовых расследований.

По словам Федынича, у него описали имущество: квартиру на улице Мельникайте, автомобиль «Тойота», телевизор, музыкальный центр.

Допрос в Комитете госконтроля на улице Бровки продолжался до 22:30. Перед тем, как отпустить, с Федынича взяли подписку о неразглашении. Подписку о невыезде не брали.

Федынич находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. Обвинение предъявили по статье 243 ч.2. По версии следствия, он не выплатил за 2011 год налогов на 22 тысячи рублей (деноминированных).

Напомним, вчера вместе с Федыничем была отпущена и бывший редактор профсоюзного сайта www.praca-by.info Наталья Пичужкина. По стражей остается главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик. Профсоюзные активисты считают, что таким образом власти пытаются мстить независимым профсоюзам за активное участие в весенних акциях протеста.