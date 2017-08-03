Невзоров – о новых санкциях: «В щи «русского мира» добавили ведро цианида калия»

– В щи «русского мира» добавили такое ведро цианида калия. Наверное, не стоило это делать так жестоко и так нагло. И механизм этих санкций примерно такой же, как у цианида. Может быть, даже чуть пошире. Цианид ведь просто лишает возможность организм пользоваться кислородом, возможностью усваивать кислород.

У этих санкций применение, скажем так, гораздо более иезуитское, широкое, мощное и страшное. И не случайна сегодняшняя печаль, скажем так, Кремля по этому поводу. (Дмитрий Медведев заявил, что надежде на улучшение отношений с США пришел конец – С.)

Но надо видеть в этой всей ситуации преимущества огромные, которые есть. Какие преимущества? Можно сказать, что сегодня закладываются большие общенациональные праздники.

― Например?

― Ну, например, будет наверняка огромный праздник, который будет называться «День отмены». И очень легко визуализировать, как он будет выглядеть. Все будут повязывать себе ленточки цвета хамона и делать из них банты. На дорогах встанут билборды с надписью: «Прости нас, пармезан!». Из всех динамиков будут песни «День отмены с Камамбером на устах».

Возможно, будут исследовать ДНК раздавленных гусей для их национально-породной принадлежности и создания мемориалов. Будут искать трактористов всесоюзным розыском, искать и отлавливать, которые давили гусей – они и будут назначены за все виноватыми.

Невзоров едко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина