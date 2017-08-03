Жара до +32°С и сильные ливни: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в четверг, 3 августа, в западных и юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C, по югу +30..+32°C.

В Минске без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха максимальная днем +24..+26°C.

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. 4 августа ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами при грозах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С.

5 августа в отдельных районах кратковременные дожди, ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +22..+29°С.

6 августа ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по западной половине страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+28°С, по юго-востоку до +30°С.