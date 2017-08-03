Мнение: происходит люмпенизация силовых структур

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников заявил naviny.by, что низкие проходные баллы при поступлении в силовые вузы, в том числе академию МВД, свидетельствуют о маргинализации.

– Люди идут в силовики не за идею, не по призванию, а потому что хотят хоть как-то устроиться в жизни, – считает он. – Они понимают, что нет другого шанса выбиться в люди. В связи со сказанным есть высокая вероятность, что их поведение в будущем будет руководствоваться не профессиональными интересами и долгом, а стремлением любой ценой удержаться в системе... В вузы системы МВД, Министерства обороны идут те, у кого не сложилось в других сферах.

В МВД серьезные проблемы с комплектованием личного состава