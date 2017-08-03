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Общество
03.08.2017
Бронислав Юревич, Наша Ніва
Из курса истории за 11-й класс исчезла парламентская оппозиция

 Министерство образования Беларуси утвердило новые учебные программы для средней школы. Насколько существенные изменения претерпели эти документы?

«Наша Ніва» сравнила программу по истории Беларуси для 11 класса за минувший и будущий учебные годы. Уточним, что предмет преподается один раз в неделю, всего 35 часов.

Итак, какие подтемы не будут акцентироваться в учебниках?

Мы насчитали всего пять подтем, которые были исключены из программы.

Из общественно-политической жизни БССР исчезли «Отношения власти к гражданам, подвергшимся репатриации», а также «Государственная символика БССР».

В разделе, посвященном суверенному государству, не будет акцентироваться внимание на «Приватизации начале 1990-х». Школьники также не будут изучать «Хозяйственных деятелей — Героев Беларуси» и «Деятелей науки и культуры».

Кроме того, в обзорной теме о послевоенной белорусской литературе перечислены конкретные писатели, которых следует вспомнить: Якуб Колас, Янка Брыль, Михась Лыньков, Иван Мележ, Иван Шемякин, а также поэты Петрусь Бровка, Максим Танк, Аркадий Кулешов.

В другом параграфе должны быть названы Иван Шамякин, Василь Быков, Иван Науменко и Алесь Адамович.

Ранее перечень писательских имен не регламентировался.

Наконец, в конце каждого раздела приводится список основных понятий. Были исключены «волюнтаризм», «коммунизм», а также парламентская оппозиция времен Перестройки.

Эти изменения затрагивают 1—2% от общего объема программы. Все прежние формулировки остались неизменными.

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