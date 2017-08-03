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Общество
03.08.2017
Павел Дмитриев
Как Лукашенко белорусов размножал

Руководитель вновь озаботился демографической ситуацией. Глава Беларуси, очевидно, уже и забыл, что по его планам 10-летней давности нас сегодня должно было быть 13 млн. Показываем на цифрах, к чему привела активная деятельность Лукашенко в этом направлении.   

О необходимости прироста населения, Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

— Наше главное богатство — это человеческий капитал. В последние годы была положительная динамика прироста населения. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства даже рассказал, как будет стимулировать рождаемость.

— Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение людей работой, рост их благосостояния — это основные правительственные задачи, задачи местных органов власти, которые надо решать. За решение этих социальных вопросов спрос жесточайший с любого чиновника, — заявил он.

Напомним, по данным на 1 июля 2017 года численность населения Беларуси составила 9 млн 495,5 тыс. человек.

«Cалідарнасць» решила вспомнить, как Лукашенко решал демографический вопрос и к чему привела его активная деятельность в деле рождаемости белорусов.

 Как известно вопрос рождаемости стоит на контроле у руководителя страны практически с момента избрания. Много лет назад Александр Лукашенко трудился над этой проблемой, обещая всяческую поддержку государства.

Но странное дело: то ли поддержка оказалось недостаточной, то ли поддержали что-то не то, но после слов главы государства белорусы размножаться лучше не стали. Если в 1996 году, по официальным данным, нас насчитывалось 10 миллионов 117 тысяч человек, то к 2001 году население сократилось до 9 миллионов 990 тысяч.

Однако это не помешало Лукашенко перенести выполнение намеченного еще на пятилетку. В «Основных положениях программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы» уже отдельным пунктом значилось: «Улучшить демографическую ситуацию в стране и укрепить институт семьи».

И вновь к концу обещанного срока белорусы подвели своего президента (или президент белорусов?). К концу пятилетки нас насчитывалось уже 9 миллионов 800 тысяч.

К 2008 году белорусам был поставлен уже конкретный план по размножению.

«Свою страну я вижу стабильным государством, где через 10 лет будут жить не 10 миллионов, а 13 миллионов человек, дай Бог. А нам надо 25—30 миллионов населения на этой земле…», — вещал Лукашенко в интервью российским журналистам.

Спустя два месяца, выступая с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, глава государства подтвердил вышеназванные цифры, заявив, что численность населения в нашей стране должна вырасти, как минимум, в три раза.

И опять осечка. Ну, не хотят белорусы размножаться – хоть ты тресни! По состоянию на 1 сентября 2010 года нас насчитывалось уже 9 миллионов 465 тысяч.

Какие уж тут 13 миллионов в 2018 году!

И не то чтобы белорусы в этом плане какие-то не такие — с аналогичной проблемой сталкиваются многие европейские государства. Просто нигде больше президент не ставит своей задачей прирастить население втрое и не записывает заведомо несбыточные цели в свою программу — ведь потом могут и спросить!

 
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