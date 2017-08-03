Известный белорусский «чекист» нашел работу в бизнесе

Бывший начальник управления КГБ по Минску и Минской области и Института национальной безопасности генерал-майор Игорь Кузнецов работает помощником директора ОАО «Стройтехпрогресс».

Информация об этом размещена на сайте Белорусской федерации биатлона, в которой в мае Кузнецов стал заместителем председателя.

«В этом нет ничего удивительного, поскольку Кузнецов и Ботеновский уже давно варятся в биатлоне», — сказал информированный собеседник.

Сергей Ботеновский входит в состав наблюдательного совета БФБ, который возглавляет глава КГБ Валерий Вакульчик. Он также председатель совета директоров компании «ОКБ ТСП», которая в 2015 году выкупила госпакет акций в ОАО «Стройтехпрогресс», которое специализируется на работах, связанных с обработкой металла.

ОКБ ТСП — это предприятие оборонного комплекса Беларуси. Деятельность компании, основанной в 2002 году, направлена на разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники, модернизацию существующих боевых единиц, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Владельцами компании являются зять экс-премьера Сергея Линга Сергей Ботеновский и компания «Инвестиционное финансирование».

До ввода санкций со стороны ЕС компания входила в «Белтех Холдинг» Владимира Пефтиева и называлась «Техносоюзпроект».

В 2014 году генерал-майор Игорь Кузнецов был освобожден от должности начальника государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Известность Кузнецов заслужил, когда возглавлял управление КГБ по Минску и Минской области. Именно с его подачи были заведены уголовные дела против многих молодофронтовцев, писала «Наша Нiва».