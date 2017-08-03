Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Подробности: Федынича задержали спецслужбисты, переодетые в сантехников
Жара до +32°С и сильные ливни: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Мнение: происходит люмпенизация силовых структур
Из курса истории за 11-й класс исчезла парламентская оппозиция
Известный белорусский «чекист» нашел работу в бизнесе
Лукашенко рассказал, когда появится обновленный декрет №3: «Никакой отмены быть не может»
В Вилейском районе дерево упало на микроавтобус, погибла девочка
«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ
Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?
Где льготы – там экономический беспредел
БАТЭ обыграл «Славию», но попрощался с Лигой чемпионов
«Силовики дали повод для расширения экономических санкций против Беларуси»
Лукашенко: «Отпуска, выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются»
Почему мы ненавидим соцсети, но продолжаем ими пользоваться
Закон о новых санкциях против России. В одной картинке
Власти заявили, что у школьников должно быть не больше одной контрольной в день
Лукашенко предложил «не дергаться» трем губернаторам, для которых наступает момент истины
Посол Украины: если «Коммунарка» поставляла продукцию в Донецк, ее ждут санкции
Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Этим только открой дырку — они под видом дамского рюкзачка притащат ранец с минометом»
Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»
Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси
Что бросает тень на космические планы властей
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.08.2017
Сергей Яковлев, TUT.BY
Известный белорусский «чекист» нашел работу в бизнесе

Бывший начальник управления КГБ по Минску и Минской области и Института национальной безопасности генерал-майор Игорь Кузнецов работает помощником директора ОАО «Стройтехпрогресс».

Информация об этом размещена на сайте Белорусской федерации биатлона, в которой в мае Кузнецов стал заместителем председателя.

«В этом нет ничего удивительного, поскольку Кузнецов и Ботеновский уже давно варятся в биатлоне», — сказал информированный собеседник.

Сергей Ботеновский входит в состав наблюдательного совета БФБ, который возглавляет глава КГБ Валерий Вакульчик. Он также председатель совета директоров компании «ОКБ ТСП», которая в 2015 году выкупила госпакет акций в ОАО «Стройтехпрогресс», которое специализируется на работах, связанных с обработкой металла.

ОКБ ТСП — это предприятие оборонного комплекса Беларуси. Деятельность компании, основанной в 2002 году, направлена на разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники, модернизацию существующих боевых единиц, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Владельцами компании являются зять экс-премьера Сергея Линга Сергей Ботеновский и компания «Инвестиционное финансирование».

До ввода санкций со стороны ЕС компания входила в «Белтех Холдинг» Владимира Пефтиева и называлась «Техносоюзпроект».

В 2014 году генерал-майор Игорь Кузнецов был освобожден от должности начальника государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Известность Кузнецов заслужил, когда возглавлял управление КГБ по Минску и Минской области. Именно с его подачи были заведены уголовные дела против многих молодофронтовцев, писала «Наша Нiва».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Как Кобяков Лукашенко перешутил
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Крупный рогатый намёк
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»
Семашко попал под огонь критики главы государства
Минские десантники все-таки разгулялись. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY