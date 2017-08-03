Лукашенко рассказал, когда появится обновленный декрет №3: «Никакой отмены быть не может»

Глава государства поставил задачу к 1 октября обновить декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», сообщает его пресс-служба.

– Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому Декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо, – заявил глава государства.

– Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета.

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