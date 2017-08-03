«Мудрые президентские указы — должны быть интуитивно понятны большинству граждан»

Почему у нашего государства такие загребущие руки?

На протяжении всей истории человек пытался дать государству определение. «Всякое государство есть народное достояние», — утверждал Марк Туллий Цицерон. «Государство есть воплощение права в обществе», — гласит философский словарь Брокгауза и Эфрона. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад», — обнадеживающе рассуждал Николай Бердяев.

Правда, случались и негативные дефиниции. «Государство — это я», — считали некоторые монархи. «Государство — аппарат насилия», — твердил добрый дедушка Ленин, не забывая подтверждать слова делом. Английский философ Томас Гоббс сравнивал государство с Левиафаном — библейским чудовищем, олицетворяющим мощную, но бесчеловечную силу. Не знаю, как у вас, а у меня такое ощущение, что иные государства в своем отношении к человеку соответствуют лишь негативным дефинициям.

На днях меня неприятно удивила история двух жителей Гомельщины, мелькнувшая в СМИ. Парни несколько месяцев отработали на стройке в Москве, но российский работодатель не смог рассчитаться с ними на месте, пообещав привезти деньги позже. Свое обещание он выполнил и приехал с деньгами в Беларусь, но работягам это удачи не принесло: вместо честно заработанных RUR200 тыс. оба огребли на свою голову проблем.

Оказывается, местные стражи порядка знали, что парни выезжали на заработки и уже «пасли» их. Сцапали бедолаг в придорожном кафе, когда москвич передал им причитающиеся деньги. Что же такого они натворили? Да ничего! Просто наниматель расплатился с ними не белорусскими купюрами, а российскими, а это противоречит одному из мудрых указов президента. «Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации», — говорится в указе N49. Короче, влепили работягам штраф, а их кровно заработанные RUR200 тыс. были изъяты в пользу государства.

Опять же, не знаю, как вы, а я считаю, что государственные законы — в том числе мудрые президентские указы — должны быть интуитивно понятны большинству граждан. По крайней мере, те, что не касаются какой-то специализированной деятельности. То есть если закон что-то запрещает, то простой народ еще на донормативном уровне должен понимать, почему этого делать нельзя. Но не таков указ N49.

Представьте себя на месте работяг. Вряд ли свободное от работы время они посвящали штудированию законодательных актов. Могли ли они знать или хотя бы догадываться, что от московского работодателя им запрещено принимать зарплату в российских рублях? Российская валюта — как и любая другая — у нас не под запретом, на каждом углу сверкают обменники. Да и по телевизору нам постоянно твердят, что мы с Россией — «союзное государство». Парни и представить не могли, что этому государству есть дело до того, какими деньгами с ними расплатятся за работу в том. Тем более не мог этого знать российский наниматель, для которого расплатиться родной валютой было вполне логично. Ладно бы это был белорусский работодатель — так нет же. Ни работяги, ни бизнесмен даже не чувствовали подвоха. Невдомек им было, что в белорусских зеленях подвохи шныряют стаями.

Конечно, незнание закона (каким бы спорным он ни был) не освобождает от ответственности. Но ведь все мы люди и друг к другу должны относиться по-человечески. Учитывая обстоятельства, можно было бы и не судить работяг слишком строго. Ну, штраф, так уж и быть, влепили и влепили. Но зачем же деньги конфисковать, честно заработанные? Ведь указ допускает оговорку «или без конфискации»! Но так уж устроен наш Левиафан — если есть у него возможность снять с человека лишнюю стружку, непременно снимет.

А милиционеры, следившие за парнями? Будь они хоть чуточку человечней, рассудили бы: «Да ладно, парни ведь заработали эти деньги трудом, не украли, не сжульничали — давайте и мы поступим по-людски, не будем к ним цепляться». Но нет же — выследили, накрыли, взяли с поличным. Ай герои! Таких злодеев поймали! Правда в том, что милиционеры — тоже часть государства, а будучи винтиком в системе, сложно не следовать ее алгоритмам. Тех, кто не следует, вон, увольняют, не дрогнув пяткой.

И ведь что досадно, подобных историй — пруд пруди. Вот на прошлой неделе еще одна стала достоянием СМИ. Белорус, воспользовавшись льготами, привез из-за границы грузовой микроавтобус. А через несколько лет таможня решила вдруг, что это не грузовик, а пассажирский бусик, и значит, льготы на него не положены. Не помогли ни техпаспорт, ни заключение завода-изготовителя — парню впаяли такой штраф, что мама не горюй. Но самое «смешное» началось потом: бизнесмен штраф не осилил и вынужден был отдать авто государству. Каково же было его удивление, когда он узнал, что его бус продает через аукцион один из торговых домов, причем в объявлении о продаже машина обозначена как… грузовой автомобиль. Вот уж, действительно, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!

В детстве всем нам читали сказки про жадного короля, чья бездушная стража готова была любого беднягу ободрать как липку. Наш агитпроп язык себе стер, талдыча о «социальном государстве», стоящем «на страже народных интересов». Только вот на деле все получается, как в тех сказках. И мало кто задумывается, что гроши, которые король нет-нет да подкинет беднякам, возможно, вырваны со слезами и кровью из рук таких же бедняков. Невеселая сказка, ой, невеселая.